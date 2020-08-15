В Минске освободили из-под стражи сотрудника "Открытой России"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Активиста "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного ранее в Минске, освободили, ему грозило от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
"Артема Важенкова освободили из-под стражи в Минске. Вместе с представителем посольства РФ в Республике Беларусь и адвокатом "Правозащиты Открытки" Антоном Гашинским он прямо сейчас выходит из здания Следственного комитета, куда его доставили к 20.00 из ИВС на Окрестина", - сообщила Буракова.
Она также отметила в своём Telegram, что скоро Важенков будет дома в России.
Ранее госагентство "Белта" опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали "провокаторами" беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале "Открытая Россия" заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).