Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575838133.html
В Минске освободили из-под стражи сотрудника "Открытой России"
Активиста "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного ранее в Минске, освободили, ему грозило от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, сообщила РИА РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T21:06
юкос
генеральная прокуратура рф
сергей рогов
михаил ходорковский
белоруссия
сша
в мире
протесты в белоруссии
открытая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575838351_0:168:3336:2045_1400x0_80_0_0_34b3c3c56875044212cb0a0e0a0d06e7.jpg
https://ria.ru/20200815/1575828317.html
Данная организация запрещена в России, значит он должен сидеть в России .
10
7
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575838351_0:168:3336:2045_1400x0_80_0_0_34b3c3c56875044212cb0a0e0a0d06e7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575838351_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4641870c5152d992f96e234007665bda.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575838351_156:0:2204:2048_1400x0_80_0_0_224f0b9353717b2fd797e9fb094e3efe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юкос, генеральная прокуратура рф, сергей рогов, михаил ходорковский, белоруссия, сша, в мире, открытая россия, минск, происшествия

В Минске освободили из-под стражи сотрудника "Открытой России"

20:51 15.08.2020 (обновлено: 21:06 15.08.2020)
1711
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Активиста "Открытой России" Артема Важенкова, задержанного ранее в Минске, освободили, ему грозило от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
"Артема Важенкова освободили из-под стражи в Минске. Вместе с представителем посольства РФ в Республике Беларусь и адвокатом "Правозащиты Открытки" Антоном Гашинским он прямо сейчас выходит из здания Следственного комитета, куда его доставили к 20.00 из ИВС на Окрестина", - сообщила Буракова.
Она также отметила в своём Telegram, что скоро Важенков будет дома в России.
Ранее госагентство "Белта" опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали "провокаторами" беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале "Открытая Россия" заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Вчера, 15:18Протесты в Белоруссии
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
7213585
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииЮКОСГенеральная прокуратура РФСергей РоговМихаил ХодорковскийБелоруссияСШАВ миреОткрытая РоссияМинскПроисшествия
Популярные комментарии
Данная организация запрещена в России, значит он должен сидеть в России .
15 августа, 21:10
iil.1964
900001
Рекомендуем
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Несколько сотрудников ОМОН зашли в здание Белтелерадиокомпании
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита
Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве выстроились в цепь на полкилометра
У здания посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину власти"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о своих целях
Участники акции протеста в Минске
На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о "сербских наемниках"
''Он их не выиграл - Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
Саша Спилберг заразилась коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния