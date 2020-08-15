США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита

Политолог: онлайн-встреча в верхах по Ирану будет полезной Президент РФ Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для обсуждения иранского вопроса. Политолог Камран Гасанов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему нужна такая встреча.