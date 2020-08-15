США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Вашингтон ответил на предложение Владимира Путина провести онлайн-встречу лидеров стран — членов Совета Безопасности ООН, а также Германии и Ирана по ситуации вокруг Исламской республики.
"Соединенные Штаты твердо убеждены, что Совет Безопасности — это лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН", — заявил РИА Новости представитель Государственного департамента.
При этом собеседник агентства добавил, что США последние 19 месяцев пытались ускорить диалог и обсуждение с Россией и другими членами СБ ООН этого вопроса, но Москва "неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания для обсуждения продления оружейного эмбарго ООН в СБ ООН и отказывалась обсуждать любой предложенный текст".
Накануне Путин предложил созвать саммит с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Китая — постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана, чтобы обсудить ситуацию и избежать обострения ситуации. Он также подчеркнул, что Москва сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.
Позднее Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.
Согласно договоренностям в рамках СВПД, разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября.
За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
СВПД
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго снимут с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
14 августа, 20:18Сказано в эфиреПолитолог: онлайн-встреча в верхах по Ирану будет полезнойПрезидент РФ Владимир Путин предложил провести онлайн-встречу лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для обсуждения иранского вопроса. Политолог Камран Гасанов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему нужна такая встреча.