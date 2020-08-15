Несколько сотрудников ОМОН зашли в здание Белтелерадиокомпании

Меньше десяти омоновцев зашли в здание без специальной защитной амуниции. До этого протестующие повесили на вход в здание бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Охранник пытался снять его, но протестующие ему помешали.

По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.