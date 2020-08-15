https://ria.ru/20200815/1575837884.html
Несколько сотрудников ОМОН зашли в здание Белтелерадиокомпании
Несколько сотрудников ОМОН зашли в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:35
2020-08-15T20:35
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112502_0:49:3166:1830_1400x0_80_0_0_f2e77bf988fd683f190120e3fff85a63.jpg
https://ria.ru/20200815/1575836793.html
3
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112502_0:49:3166:1830_1400x0_80_0_0_f2e77bf988fd683f190120e3fff85a63.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112502_321:0:3050:2047_1400x0_80_0_0_507aadbea3f30752a7d42557658eafa9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575112502_662:0:2709:2047_1400x0_80_0_0_aa06f611d3cef90ab1e69e69ae963f66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья кочанова, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Несколько сотрудников ОМОН зашли в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы, передает корреспондент РИА Новости.
Меньше десяти омоновцев зашли в здание без специальной защитной амуниции. До этого протестующие повесили на вход в здание бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Охранник пытался снять его, но протестующие ему помешали.
В субботу в Белтелерадиокомпании прошла встреча коллектива с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко
Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой
. Сотрудники рассказали, что на встрече, в частности, поднимали вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии, когда тысячи людей были задержаны.
По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.