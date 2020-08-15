https://ria.ru/20200815/1575837846.html
У здания посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности
Цепочка солидарности с протестующими в Минске протянулась в Москве от здания посольства Белоруссии почти до станции "Китай-город", сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:35
2020-08-15T23:39
протесты в белоруссии
россия
открытая россия
протесты
москва
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575836793.html
Алексей Александров
Это кружевные трусы ?
31
Александр Невский
Почему этих любителей моды ещё не отправили на це Европу с показом, или туда откуда они приехали???
28
13
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Собравшиеся у посольства Белоруссии в Москве выстроились в цепь на полкилометра
Собравшиеся у белорусского посольства в Москве выстроились в цепь с белой лентой на полкилометра - от метро "Китай-город"
2020-08-15T20:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, открытая россия, протесты, москва, минск, белоруссия, в мире