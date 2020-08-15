https://ria.ru/20200815/1575837785.html
На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг
Бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, повесили на входе в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:33
2020-08-15T20:33
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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4
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья кочанова, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, повесили на входе в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы, передает корреспондент РИА Новости.
Флаг поместили перед дверью протестующие. Охранник пытался снять его, но протестующие ему помешали.
Недавно в Белтелерадиокомпании прошла встреча коллектива с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко
Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой
. Сотрудники рассказали, что на встрече, в частности, поднимали вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии, когда тысячи людей были задержаны.
По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.