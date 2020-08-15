На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг

Флаг поместили перед дверью протестующие. Охранник пытался снять его, но протестующие ему помешали.

По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.