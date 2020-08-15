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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575837785.html
На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг
Бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, повесили на входе в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:33
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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наталья кочанова, александр лукашенко, белоруссия, в мире

На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг

20:33 15.08.2020
1461
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo
МИНСК, 15 авг – РИА Новости. Бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, повесили на входе в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы, передает корреспондент РИА Новости.
Флаг поместили перед дверью протестующие. Охранник пытался снять его, но протестующие ему помешали.
Недавно в Белтелерадиокомпании прошла встреча коллектива с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Сотрудники рассказали, что на встрече, в частности, поднимали вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии, когда тысячи людей были задержаны.
По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.
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