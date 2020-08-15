Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах

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МОСКВА/МИНСК, 15 авг РИА Новости. Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом он сказал на митинге перед сотрудниками предприятия.

Ранее сегодня глава государства пообещал на фоне забастовок посетить этот завод и ответить на вопросы о ситуации в стране.

Римашевский заявил, что избиратели имеют право на альтернативную точку зрения. Он также признался, что голосовал за Лукашенко.

"Объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?", - сказал директор завода.

После его слов о выборе толпа начала гудеть и кричать: "Уходи".

"Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство", - продолжил директор завода. В этот момент прозвучали аплодисменты.

Римашевского назначили на этот пост в конце января текущего года.

Volat – государственное предприятия, занимающееся производством дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности, прицепной техники, специальных колесных шасси под монтаж оборудования для предприятий строительного, нефтегазового и машиностроительного комплексов.

На предприятии работают около 4,5 тысяч человек.