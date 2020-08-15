https://ria.ru/20200815/1575837372.html
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом он... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:19
2020-08-15T23:06
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Александр Невский
Вот у них там директора!!! Быстро он перекрасился! Своим скудным умишком сделал вывод- Лукашенко уберут, а я под шумок заводик приберу. Был наемный работник, а стану капиталистом собственником. Продаст потом на металлом что осталось, и на лазурном берегу виллу купит. Мечтать не вредно.🤣🤣🤣🤣
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sadin-81
Так сказать, если власть поменяется, то и он уже тут как тут... А если Лукашенко и правда укрепится во власти? Как тогда пан директор петь будет?
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
''Он их не выиграл" - Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Директор Минского завода колесных тягачей, на который в понедельник собрался Лукашенко, заявил сотрудникам предприятия, что считает его проигравшим выборы
2020-08-15T20:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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протесты, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА/МИНСК, 15 авг РИА Новости.
Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский признал поражение Александра Лукашенко
на президентских выборах. Об этом он сказал на митинге перед сотрудниками предприятия.
Ранее сегодня глава государства пообещал на фоне забастовок посетить этот завод и ответить на вопросы о ситуации в стране.
Римашевский заявил, что избиратели имеют право на альтернативную точку зрения. Он также признался, что голосовал за Лукашенко.
"Объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?", - сказал директор завода.
После его слов о выборе толпа начала гудеть и кричать: "Уходи".
"Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство", - продолжил директор завода. В этот момент прозвучали аплодисменты.
Римашевского назначили на этот пост в конце января текущего года.
Volat – государственное предприятия, занимающееся производством дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности, прицепной техники, специальных колесных шасси под монтаж оборудования для предприятий строительного, нефтегазового и машиностроительного комплексов.
На предприятии работают около 4,5 тысяч человек.
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