Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575837229.html
Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину власти"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал забастовки рабочих в республике "ножом в спину" власти: бастующим не место на предприятиях, там и так людей в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:06
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
минск
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://ria.ru/20200815/1575835677.html
В Белоруссии рабочие всему обязаны власти и лично Лукашенко. При украинизации Белоруссии они все на улице окажутся. Поинтересуйтесь сколько заводов закрылось на Украине и сколько в Белоруссии.
80
Власть на службе у рабочих, но не наоборот. "Нож в спину". Своё придумать ума нехватает.
33
48
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1f9311110157a516cd3f47f4c9ae7b86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_74f5a6613935fb29ae3811545d63c8ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_1f850f9007ca3c0cfb696655ff071953.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протесты, александр лукашенко, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину власти"

20:08 15.08.2020 (обновлено: 23:06 15.08.2020)
4954
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал забастовки рабочих в республике "ножом в спину" власти: бастующим не место на предприятиях, там и так людей в избытке.
"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время (вы – ред.) хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" - передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
По его словам, бастующие впоследствии не должны продолжать трудиться на заводах.

Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Вчера, 19:05Протесты в Белоруссии
Лукашенко оценил политическую ситуацию в Белоруссии
1542263979
Обсудить 48
Протесты в БелоруссиипротестыАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияМинский автомобильный заводВ мире
Популярные комментарии
В Белоруссии рабочие всему обязаны власти и лично Лукашенко. При украинизации Белоруссии они все на улице окажутся. Поинтересуйтесь сколько заводов закрылось на Украине и сколько в Белоруссии.
15 августа, 20:14
nakιs Kamakιs
56100122
Власть на службе у рабочих, но не наоборот. "Нож в спину". Своё придумать ума нехватает.
15 августа, 20:10
Фёдор Сергеев
15100017
Рекомендуем
''Он их не выиграл - Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Несколько сотрудников ОМОН зашли в здание Белтелерадиокомпании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о своих целях
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о "сербских наемниках"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал не допустить акции "живой цепи" от Киева до Вильнюса
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на предложение Путина о проведении онлайн-саммита
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Противники Белоруссии хотят подорвать экономику страны, заявил Лукашенко
Валерий Цепкало
Цепкало заявил, что Россия объявила его в розыск "автоматически"
Участники акции протеста в Минске
На входе в здание Белтелерадиокомпании повесили бело-красно-белый флаг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния