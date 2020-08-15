https://ria.ru/20200815/1575837229.html
Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину власти"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал забастовки рабочих в республике "ножом в спину" власти: бастующим не место на предприятиях, там и так людей в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T20:08
2020-08-15T23:06
протесты в белоруссии
протесты
александр лукашенко
минск
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575835677.html
nakιs Kamakιs
В Белоруссии рабочие всему обязаны власти и лично Лукашенко. При украинизации Белоруссии они все на улице окажутся. Поинтересуйтесь сколько заводов закрылось на Украине и сколько в Белоруссии.
80
Фёдор Сергеев
Власть на службе у рабочих, но не наоборот. "Нож в спину". Своё придумать ума нехватает.
33
48
минск
белоруссия
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты, александр лукашенко, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире