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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575836793.html
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны объявил, что договорился Владимиром Путиным об оказании... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:41
александр лукашенко
владимир путин
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575835677.html
https://ria.ru/20200815/1575836438.html
Правильно!!!
700
наверное обменял 33 богатыря на вежливых....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

19:55 15.08.2020 (обновлено: 22:41 15.08.2020)
116846
© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны объявил, что договорился Владимиром Путиным об оказании помощи республике, если возникнет такая необходимость, сообщил Sputnik Беларусь.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске
Александр Лукашенко
По его словам, главы двух стран договорились, что "при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".
На этом же совещании президент пообещал, что руководство страны "удержит ситуацию". Он добавил, что, находясь в центре Европы, Белоруссия должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы.
Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся ранее сегодня.
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Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.
Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно!!!
15 августа, 19:57
vvladimsam
3157815364
наверное обменял 33 богатыря на вежливых....
15 августа, 19:57
aSasas SAS
43036221253
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