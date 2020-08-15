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"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
Россия в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала "серьезной проблемой" для НАТО, пишет польское издание... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:56
россия
сергей лавров
нато
польша
европа
республика крым
безопасность
в мире
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В Крыму, слава Богу, уже более двухсот лет боевых действий не ведётся, в Донбассе боевые действия ведут ваши ВСУ, в Сирию и Венесуэлу ваши заокенские хозяева неизвестно зачем влезли. Они ещё и на Хиросиму с Нагасаки ядерные бомбы сбросили, ежели что...
41
Кто поедет, если ЛЮБОГО ТУРИСТА могут закрыть за ШПИОНАЖ на 24 года и НИКТО НИЧЕГО НЕ УЗНАЕТ! Закрытый суд, все участники на подписке о неразглашении ))
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россия
польша
европа
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155182/16/1551821651_0:311:2537:1738_1400x0_80_0_0_cfd319f8205c89871b1c73259080a003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, сергей лавров, нато, польша, европа, республика крым, безопасность, в мире

"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму

19:54 15.08.2020 (обновлено: 19:56 15.08.2020)
11536
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россия в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала "серьезной проблемой" для НАТО, пишет польское издание Defence24.
Как отмечает автор статьи, Москва за короткий срок сумела организовать на полуострове мощный военный бастион, который он называет "зеницей ока Кремля". Он считает, что благодаря этим возможностям в критический момент Россия сможет отстоять свои интересы на международной арене.
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Журналист отмечает, что ему неизвестны точные данные о количестве военнослужащих и техники в республике. Однако он уверен, что "русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива".
Как заявил автор материала, в ближайшие годы Россия, скорее всего, будет и дальше работать над обороной полуострова. Он выразил беспокойство из-за того, что в этой ситуации нет никаких "реальных шагов" со стороны как стран региона, так и членов Североатлантического альянса.
Российская сторона неоднократно отмечала, что не вынашивает никаких агрессивных планов, а любые действия направлены на усиление обороноспособности страны. В Москве также не раз отвергали обвинения в подготовке каких-либо "агрессий" против других стран, в том числе стран-участниц НАТО.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что в Североатлантическом альянсе это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.
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РоссияСергей ЛавровНАТОПольшаЕвропаРеспублика КрымБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В Крыму, слава Богу, уже более двухсот лет боевых действий не ведётся, в Донбассе боевые действия ведут ваши ВСУ, в Сирию и Венесуэлу ваши заокенские хозяева неизвестно зачем влезли. Они ещё и на Хиросиму с Нагасаки ядерные бомбы сбросили, ежели что...
15 августа, 21:05
ГБГ Б
3701102
Кто поедет, если ЛЮБОГО ТУРИСТА могут закрыть за ШПИОНАЖ на 24 года и НИКТО НИЧЕГО НЕ УЗНАЕТ! Закрытый суд, все участники на подписке о неразглашении ))
15 августа, 23:54
Semen Ivanoff
010018
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