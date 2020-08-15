https://ria.ru/20200815/1575836734.html
"Зеница ока Кремля". Польское СМИ испугалось военной базы в Крыму
Россия в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала "серьезной проблемой" для НАТО, пишет польское издание... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:54
2020-08-15T19:56
россия
сергей лавров
нато
польша
европа
республика крым
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574581749.html
https://ria.ru/20200706/1573977000.html
Г Б
В Крыму, слава Богу, уже более двухсот лет боевых действий не ведётся, в Донбассе боевые действия ведут ваши ВСУ, в Сирию и Венесуэлу ваши заокенские хозяева неизвестно зачем влезли. Они ещё и на Хиросиму с Нагасаки ядерные бомбы сбросили, ежели что...
41
Semen Ivanoff
Кто поедет, если ЛЮБОГО ТУРИСТА могут закрыть за ШПИОНАЖ на 24 года и НИКТО НИЧЕГО НЕ УЗНАЕТ! Закрытый суд, все участники на подписке о неразглашении ))
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россия
польша
европа
республика крым
РИА Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155182/16/1551821651_0:311:2537:1738_1400x0_80_0_0_cfd319f8205c89871b1c73259080a003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, нато, польша, европа, республика крым, безопасность, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости
. Россия
в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму
, которая стала "серьезной проблемой" для НАТО, пишет польское издание Defence24
.
Как отмечает автор статьи, Москва за короткий срок сумела организовать на полуострове мощный военный бастион, который он называет "зеницей ока Кремля". Он считает, что благодаря этим возможностям в критический момент Россия сможет отстоять свои интересы на международной арене.
Журналист отмечает, что ему неизвестны точные данные о количестве военнослужащих и техники в республике. Однако он уверен, что "русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива".
Как заявил автор материала, в ближайшие годы Россия, скорее всего, будет и дальше работать над обороной полуострова. Он выразил беспокойство из-за того, что в этой ситуации нет никаких "реальных шагов" со стороны как стран региона, так и членов Североатлантического альянса
.
Российская сторона неоднократно отмечала, что не вынашивает никаких агрессивных планов, а любые действия направлены на усиление обороноспособности страны. В Москве также не раз отвергали обвинения в подготовке каких-либо "агрессий" против других стран, в том числе стран-участниц НАТО.
Глава МИД Сергей Лавров
подчеркивал, что в Североатлантическом альянсе это прекрасно понимают, но используют такие заявления как предлог для размещения техники и войск у российских границ.