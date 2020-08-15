Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о "сербских наемниках"

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Минобороны Белоруссии опровергло информацию о "сербских наемниках" в республике, появившуюся в Telegram-каналах: это участники Армейских международных игр - 2020 в Бресте, они прибыли из Сербии, говорится в сообщении на официальном канале белорусского военного ведомства в Telegram.
"Очередной фейк от телеграмм-каналов о "сербских наемниках", замеченных в Беларуси", - заявили в минобороны республики.
"Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр - 2020 Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". В одном из них - конкурсе "Снайперский рубеж", - который пройдёт в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных Сил Сербии. Участники команды прилетели в Беларусь еще 10 августа", - напомнили в ведомстве.
В минобороны сообщили, что к месту проведения конкурса прибыла также команда из Армении.
"В настоящий момент команды находятся на полигоне под Брестом, готовятся к международным стартам", - подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Армейские международные игры стартуют 23 августа.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни их подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи граждан.