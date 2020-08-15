Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о "сербских наемниках"

"Очередной фейк от телеграмм-каналов о "сербских наемниках", замеченных в Беларуси", - заявили в минобороны республики.

"В настоящий момент команды находятся на полигоне под Брестом, готовятся к международным стартам", - подчеркнули в военном ведомстве.