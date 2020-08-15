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Противники Белоруссии хотят подорвать экономику страны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике продолжают раскачивать обстановку на предприятиях, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:47
2020-08-15T23:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире, экономика
МИНСК, 15 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в республике продолжают раскачивать обстановку на предприятиях, сообщает Sputnik Беларусь
.
"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом", - сказал он на совещании в Центре стратегического управления в минобороны республики.
"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - отметил Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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