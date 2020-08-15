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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575836438.html
Противники Белоруссии хотят подорвать экономику страны, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике продолжают раскачивать обстановку на предприятиях, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире, экономика

Противники Белоруссии хотят подорвать экономику страны, заявил Лукашенко

19:47 15.08.2020 (обновлено: 23:06 15.08.2020)
2969
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике продолжают раскачивать обстановку на предприятиях, сообщает Sputnik Беларусь.
"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом", - сказал он на совещании в Центре стратегического управления в минобороны республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 20:08Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал забастовки рабочих "ножом в спину власти"
"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - отметил Лукашенко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
Вчера, 18:27
Руководитель Минского завода тягачей заявил о проигрыше Лукашенко
70532637
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ миреЭкономика
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