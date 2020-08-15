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В Италии зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом с мая
Рост числа случаев заражения коронавирусом в Италии стал самым высоким с 23 мая - за сутки зафиксировано 629 эпизодов, следует из статистики, опубликованной в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эмилия-романья
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италия
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коронавирус covid-19, эмилия-романья, здоровье - общество, италия, испания, в мире

В Италии зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом с мая

19:41 15.08.2020
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© AP Photo / Alessandra TarantinoМедицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
РИМ, 15 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Рост числа случаев заражения коронавирусом в Италии стал самым высоким с 23 мая - за сутки зафиксировано 629 эпизодов, следует из статистики, опубликованной в субботу вечером министерством здравоохранения страны.
Общее число установленных случаев заражения COVID-19 достигло 253 438. Накануне динамика роста составила 574, став самой высокой с 28 мая.
Жертвами заражения стали четыре человека, общее число смертельных исходов достигло 35 392. Накануне сообщалось о трех случаях гибели заражённых. Эти цифры остаются на уровне самых низких порогов смертности, установленных ещё в самом начале эпидемии в Италии в конце февраля.
Вместе с тем в нынешнюю статистику вошли обновлённые данные из области Эмилия-Романья, которая стала одним из наиболее пострадавших регионов страны. Местные органы здравоохранения сообщили, что вследствие внутренней проверки в показатели смертности за три весенних месяца не попали 154 случая.
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Число выздоровевших за сутки возросло на 314 и достигло 203 640. В больницах остаются 764 пациента (-7 за сутки), из них 55 (-1) находятся в палатах интенсивной терапии.
В течение практически всего июля число новых заражений на Апеннинах находилось в пределах 300 случаев в сутки, что соответствовало уровню начального периода эпидемии (конец февраля - начало марта). Однако в последнее время количество инфицированных снова стало расти.
Многие случаи заражения выявляется у молодых людей, которые только что вернулись с отдыха за рубежом, или представителей компактно проживающих диаспор. Из-за этого итальянские власти запретили въезд и транзит из 16 стран, не входящих в шенгенскую зону, а также ввели обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии, Испании, Греции и Мальты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эмилия-РоманьяЗдоровье - ОбществоИталияИспанияВ мире
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