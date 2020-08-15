В Италии зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом с мая

Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме

© AP Photo / Alessandra Tarantino Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме

РИМ, 15 авг - РИА Новости, Александр Логунов. Рост числа случаев заражения коронавирусом в Рост числа случаев заражения коронавирусом в Италии стал самым высоким с 23 мая - за сутки зафиксировано 629 эпизодов, следует из статистики, опубликованной в субботу вечером министерством здравоохранения страны.

Общее число установленных случаев заражения COVID-19 достигло 253 438. Накануне динамика роста составила 574, став самой высокой с 28 мая.

Жертвами заражения стали четыре человека, общее число смертельных исходов достигло 35 392. Накануне сообщалось о трех случаях гибели заражённых. Эти цифры остаются на уровне самых низких порогов смертности, установленных ещё в самом начале эпидемии в Италии в конце февраля.

Вместе с тем в нынешнюю статистику вошли обновлённые данные из области Эмилия-Романья , которая стала одним из наиболее пострадавших регионов страны. Местные органы здравоохранения сообщили, что вследствие внутренней проверки в показатели смертности за три весенних месяца не попали 154 случая.

Число выздоровевших за сутки возросло на 314 и достигло 203 640. В больницах остаются 764 пациента (-7 за сутки), из них 55 (-1) находятся в палатах интенсивной терапии.

В течение практически всего июля число новых заражений на Апеннинах находилось в пределах 300 случаев в сутки, что соответствовало уровню начального периода эпидемии (конец февраля - начало марта). Однако в последнее время количество инфицированных снова стало расти.

Испании, Греции и Мальты. Многие случаи заражения выявляется у молодых людей, которые только что вернулись с отдыха за рубежом, или представителей компактно проживающих диаспор. Из-за этого итальянские власти запретили въезд и транзит из 16 стран, не входящих в шенгенскую зону, а также ввели обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии