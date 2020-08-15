https://ria.ru/20200815/1575835983.html
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Российский истребитель поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолета, двигавшегося в направлении государственной границы России, сообщили... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:19
2020-08-15T23:07
россия
черное море
су-27
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575836573_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bcd6c455d8b223a863b42cba545cb692.jpg
https://ria.ru/20200812/1575713989.html
https://ria.ru/20200807/1575505314.html
specteh77
Когда наш самолёт перехватит американски, над Вашингтоном?
27
Alex Alex
Ну наверно с-400 всё таки надувные.
23
21
россия
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата истребителя США над Черным морем
Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата истребителя США над Черным морем
2020-08-15T19:19
true
PT0M30S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575836573_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bcd6c455d8b223a863b42cba545cb692.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575836573_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_18d20f1e97cb91478ea109db14e4b943.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575836573_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_ab17d33c5e59004e950600223effd516.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, су-27, в мире