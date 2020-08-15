Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

"После разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заключили в Центре управления обороной.