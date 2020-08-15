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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Российский истребитель поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолета, двигавшегося в направлении государственной границы России, сообщили... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:07
россия
черное море
су-27
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575713989.html
https://ria.ru/20200807/1575505314.html
Когда наш самолёт перехватит американски, над Вашингтоном?
27
Ну наверно с-400 всё таки надувные.
23
21
россия
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата истребителя США над Черным морем
Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата истребителя США над Черным морем
2020-08-15T19:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, су-27, в мире

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

19:19 15.08.2020 (обновлено: 23:07 15.08.2020)
7884
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российский истребитель поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолета, двигавшегося в направлении государственной границы России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Черного моря. Для ее идентификации в воздух поднялся Су-27 "из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа".
Российский Су-27 поднялся на перехват американских самолетов над Черным морем
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Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к объекту и идентифицировал его как американский самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес".
"После разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заключили в Центре управления обороной.
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Обсудить 21
РоссияЧерное мореСу-27В мире
Популярные комментарии
Когда наш самолёт перехватит американски, над Вашингтоном?
15 августа, 19:57
sspecteh77
1851003
Ну наверно с-400 всё таки надувные.
15 августа, 19:53
AAAlex Alex
6400013
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