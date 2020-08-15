https://ria.ru/20200815/1575835767.html
Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:10
2020-08-15T23:07
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Александр И
Всё как на Украине времён Майдана. Даже неинтересно. Пользуйся моментом и линяй в Европы или Штаты, ведущая. Батька, он не очень умён, по-моему. Но извлёк уроки из мягкотелости Януковича и не допустит Майдана в Белоруссии. И правильно сделает.
141
Aaz1970
Очередная коллаборационистка...
103
77
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Покажите людям правду": у Белтелерадиокомпании собрались протестующие
У Белтелерадиокомпании собрались протестующие.
2020-08-15T19:10
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PT0M16S
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья кочанова, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире