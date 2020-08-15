Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Участники акции протеста в Минске после президентских выборов

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.

Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президентаНатальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой . При этом часть сотрудников, в том числе Бибикова, встречу покинули.

В то же время ведущая не смогла ответить, какое количество сотрудников готовы бастовать.

По ее словам, забастовку планировали на понедельник, но "события так развиваются, что могла бы (пройти - ред.) и раньше".

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