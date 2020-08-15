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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575835767.html
Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:07
протесты в белоруссии
наталья кочанова
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Всё как на Украине времён Майдана. Даже неинтересно. Пользуйся моментом и линяй в Европы или Штаты, ведущая. Батька, он не очень умён, по-моему. Но извлёк уроки из мягкотелости Януковича и не допустит Майдана в Белоруссии. И правильно сделает.
141
Очередная коллаборационистка...
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77
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Покажите людям правду": у Белтелерадиокомпании собрались протестующие
У Белтелерадиокомпании собрались протестующие.
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наталья кочанова, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

19:10 15.08.2020 (обновлено: 23:07 15.08.2020)
18721
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске после президентских выборов
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. При этом часть сотрудников, в том числе Бибикова, встречу покинули.
В то же время ведущая не смогла ответить, какое количество сотрудников готовы бастовать.
По ее словам, забастовку планировали на понедельник, но "события так развиваются, что могла бы (пройти - ред.) и раньше".

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Протесты в БелоруссииНаталья КочановаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всё как на Украине времён Майдана. Даже неинтересно. Пользуйся моментом и линяй в Европы или Штаты, ведущая. Батька, он не очень умён, по-моему. Но извлёк уроки из мягкотелости Януковича и не допустит Майдана в Белоруссии. И правильно сделает.
15 августа, 19:21
Александр И
103511031
Очередная коллаборационистка...
15 августа, 19:15
Aaz1970
76201123
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