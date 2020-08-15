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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575835737.html
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
В интернете опубликовали момент предполагаемого убийства силовиками участника акции протеста в Минске Александра Тарайковского 10 августа. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T22:08
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575831316.html
https://ria.ru/20200815/1575831384.html
Ребят - ну вы совсем ку-ку ну вас Майдан ну совсем ничему не научил? И дальше будут "жертвы протеста" и "снайперы" появятся - почему в мире так много недумающих людей?
261
ну убили и что плохого?На работе работать надо а не фигнёй страдать
84
134
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Момент гибели протестующего в Минске
Момент гибели протестующего в Минске
2020-08-15T19:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

19:46 15.08.2020 (обновлено: 22:08 15.08.2020)
38052
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В интернете опубликовали момент предполагаемого убийства силовиками участника акции протеста в Минске Александра Тарайковского 10 августа.
Ролик разместил телеграм-канал Euroradio, он смонтирован из двух записей с разных ракурсов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 16:46Протесты в Белоруссии
Лукашенко о протестах в стране: "Из этого ничего не получится"
На кадрах мужчина с поднятыми пустыми руками идет навстречу силовикам. После чего видна вспышка от выстрела. Протестующий остановился, пошатнулся и через несколько секунд упал.
МВД Белоруссии утверждало, что он погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Ранее сегодня агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр из видео, на котором, как утверждает автор записи, также запечатлен момент гибели Тарайковского.
Сегодня в Минске прошли похороны Тарайковского. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.
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8489103680180
Обсудить 134
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ребят - ну вы совсем ку-ку ну вас Майдан ну совсем ничему не научил? И дальше будут "жертвы протеста" и "снайперы" появятся - почему в мире так много недумающих людей?
15 августа, 19:59
ШдШампунь для Мозга
201000159
ну убили и что плохого?На работе работать надо а не фигнёй страдать
15 августа, 20:09
Иван я
44401629
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