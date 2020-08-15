https://ria.ru/20200815/1575835737.html
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
В интернете опубликовали момент предполагаемого убийства силовиками участника акции протеста в Минске Александра Тарайковского 10 августа. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:46
2020-08-15T22:08
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575835899_25:0:1220:672_1400x0_80_0_0_4bbbaf6e4c4966837bd51551f12133a1.png
https://ria.ru/20200815/1575831316.html
https://ria.ru/20200815/1575831384.html
Шампунь для Мозга
Ребят - ну вы совсем ку-ку ну вас Майдан ну совсем ничему не научил? И дальше будут "жертвы протеста" и "снайперы" появятся - почему в мире так много недумающих людей?
261
Иван я
ну убили и что плохого?На работе работать надо а не фигнёй страдать
84
134
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Момент гибели протестующего в Минске
Момент гибели протестующего в Минске
2020-08-15T19:46
true
PT0M13S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575835899_25:0:1220:672_1400x0_80_0_0_4bbbaf6e4c4966837bd51551f12133a1.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575835899_324:0:1220:672_1400x0_80_0_0_3a466ab20ea433aae6d1922f64d72e4e.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575835899_513:0:1185:672_1400x0_80_0_0_1717a8868262874ca9fbc2e28a667123.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
В интернете опубликовали момент предполагаемого убийства силовиками участника акции протеста в Минске
Александра Тарайковского 10 августа.
Ролик разместил телеграм-канал
Euroradio, он смонтирован из двух записей с разных ракурсов.
На кадрах мужчина с поднятыми пустыми руками идет навстречу силовикам. После чего видна вспышка от выстрела. Протестующий остановился, пошатнулся и через несколько секунд упал.
МВД Белоруссии
утверждало, что он погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Ранее сегодня агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр из видео, на котором, как утверждает автор записи, также запечатлен момент гибели Тарайковского.
Сегодня в Минске прошли похороны Тарайковского. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в Белоруссии
состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко
, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.