Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. оценил политическую ситуацию в Александр Лукашенко оценил политическую ситуацию в Белоруссии на фоне протестов из-за результатов президентских выборов.

"Страну никому не отдадим"

На совещании в Центре стратегического управления в Минобороны глава государства отметил, что действующее руководство никому не отдаст страну и "удержит ситуацию".

По его словам, из забастовок и акций протеста "ничего не получится".

"Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что сейчас нет места благодушию и успокоенности.

"Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы , всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - сказал он.

"У себя порядок наведите"

Президент также жестко ответил на предложение некоторых стран выступить посредником в сложившейся ситуации.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссии не нужно никакое правительств за рубежом или где бы то ни было.

"И управлять оно страной не будет никогда. "Неужели историю не изучали?" - поинтересовался он.

Лукашенко добавил, что нынешний состав правительство готов продолжать работы и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы". Он также поручил администрации в скором времени подготовить соответствующие документы.

"Раскачивают обстановку"

Комментируя массовые забастовки, глава государства отметил, что в стране "продолжают раскачивать обстановку".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов", - сказал Лукашенко.

В то же время, по словам президента, этим планам не суждено сбыться.

"Не играйте с огнем"

Глава государства также обратился к оппозиционерам и предостерег их от угроз в адрес силовиков и их близких.

"Активизировались наши так называемые "мирные строители" на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОН а и армии. Я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого. Они даже не представляют, чем это закончится. Не надо играть с огнем", - сказал президент.

Он подчеркнул, что военные имеют необходимые ресурсы, чтобы защитить себя и свои семьи, а также обеспечить безопасность в стране.

"Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они – те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих – они просто не понимают, что может произойти", - сказал Лукашенко.

"Будьте мужиками"

Президент также призвал оппозицию "утихомириться" и не прятаться за "спинами девушек".

"Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей", - заявил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии девятого августа состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – десять процентов.

Оппозиция опубликованные результаты не признала, при этом сама Тихановская покинула страну и уехала в Литву

В Белоруссии продолжаются несанкционированные акции, часть из которых подавляются силовиками. Против протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало Министерство внутренних дел республики, во время беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.