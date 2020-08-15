Раскрыты два простых способа избавиться от запаха чеснока

Он отметил, что этот продукт чрезвычайно полезен, и посоветовал читателям чаще добавлять его в пищу. При этом блогер подчеркнул, что из-за специфического и стойкого запаха некоторым неловко разговаривать с другими людьми после еды.
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"Запах чеснока действительно неприятный, некоторые люди, учуяв его, чувствуют тошноту, и им трудно его терпеть", — говорится в статье.
По словам ее автора, чистить зубы каждый раз после употребления блюд с чесноком слишком "хлопотливо и неудобно". Поэтому он предложил альтернативные способы избавиться от сильного запаха изо рта.
После трапезы можно съесть яблоко: в этих фруктах много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный "аромат".
"Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях", — добавил он.
Блогер также посоветовал после чеснока съесть что-то пресное или, например, пожевать сухие чайные листья.
"Эти два способа просты и удобны в применении, они гарантированно никого не разочаруют", — заключил автор.
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