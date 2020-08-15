Раскрыты два простых способа избавиться от запаха чеснока

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Автор китайского портала Автор китайского портала Sina рассказал, как без чистки зубов можно избавиться от неприятного запаха во рту после употребления чеснока

Он отметил, что этот продукт чрезвычайно полезен, и посоветовал читателям чаще добавлять его в пищу. При этом блогер подчеркнул, что из-за специфического и стойкого запаха некоторым неловко разговаривать с другими людьми после еды.

"Запах чеснока действительно неприятный, некоторые люди, учуяв его, чувствуют тошноту, и им трудно его терпеть", — говорится в статье.

По словам ее автора, чистить зубы каждый раз после употребления блюд с чесноком слишком "хлопотливо и неудобно". Поэтому он предложил альтернативные способы избавиться от сильного запаха изо рта.

После трапезы можно съесть яблоко: в этих фруктах много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный "аромат".

"Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях", — добавил он.

Блогер также посоветовал после чеснока съесть что-то пресное или, например, пожевать сухие чайные листья.

"Эти два способа просты и удобны в применении, они гарантированно никого не разочаруют", — заключил автор.