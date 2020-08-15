Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta

МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Белоруссии Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, следует из базы данных МВД.

В карточках обоих указано, что они разыскиваются "по статье Уголовного кодекса".

Nexta — популярный в Белоруссии телеграм-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям.

По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу.

Цепкало ранее работал главой администрации белорусского Парка высоких технологий. В его штабе проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.

Сам политик подтвердил РИА Новости, что против него возбуждено дело, и назвал обвинения "чушью".

Ранее МВД Белоруссии сообщало о доследственной проверке по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 годах Цепкало и бизнесмен Седат Игдеджи в суде спорили о качестве постройки личного дома политика компанией предпринимателя. Дело закончилось мировым соглашением.

Позднее Игдеджи заявил о нарушениях закона и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий. Сам Цепкало и его штаб неоднократно опровергали высказывания бизнесмена.

В июле политик сообщил, что обратился в прокуратуру после того, как МВД начало проверку по заявлениям Игдеджи. Бизнесмен, в свою очередь, подал на Цепкало в суд за распространение порочащих сведений.

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