https://ria.ru/20200815/1575834502.html
Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta
Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, следует из базы... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T18:24
2020-08-15T18:49
протесты в белоруссии
валерий цепкало
мвд белоруссии
telegram (приложение)
белоруссия
в мире
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Ярослав Погодин
Великолепно. Подскажу где искать. Польша. Силезский университет
236
Александр Невский
Nexta это агрессивная телеграмм - помойка. Разжигатели войны, распространяющие фейки. Работающие с прицелом на возражение Речь поспалитаю, флаги тевтонского ордена великого литовского княжества об этом красноречиво говорят. Их точно нужно паковать. А за что Цепкало? Может есть какая то договоренность с властями Белоруссии
235
150
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_129:0:770:361_1400x0_80_0_0_8cbe72820c8d1026ae4357836526cf1f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, мвд белоруссии, telegram (приложение), белоруссия, в мире
МИНСК, 15 авг — РИА Новости.
Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало
и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, следует из базы данных МВД.
В карточках обоих указано, что они разыскиваются "по статье Уголовного кодекса".
Nexta — популярный в Белоруссии телеграм-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям.
По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу.
Цепкало ранее работал главой администрации белорусского Парка высоких технологий. В его штабе проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.
Сам политик подтвердил РИА Новости, что против него возбуждено дело, и назвал обвинения "чушью".
Ранее МВД Белоруссии
сообщало о доследственной проверке по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
В 2014-2015 годах Цепкало и бизнесмен Седат Игдеджи в суде спорили о качестве постройки личного дома политика компанией предпринимателя. Дело закончилось мировым соглашением.
Позднее Игдеджи заявил о нарушениях закона и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий. Сам Цепкало и его штаб неоднократно опровергали высказывания бизнесмена.
В июле политик сообщил, что обратился в прокуратуру после того, как МВД начало проверку по заявлениям Игдеджи. Бизнесмен, в свою очередь, подал на Цепкало в суд за распространение порочащих сведений.
ЦИК не зарегистрировал политика кандидатом на пост президента Белоруссии
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