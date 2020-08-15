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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575834502.html
Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta
Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, следует из базы... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T18:49
протесты в белоруссии
валерий цепкало
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236
Nexta это агрессивная телеграмм - помойка. Разжигатели войны, распространяющие фейки. Работающие с прицелом на возражение Речь поспалитаю, флаги тевтонского ордена великого литовского княжества об этом красноречиво говорят. Их точно нужно паковать. А за что Цепкало? Может есть какая то договоренность с властями Белоруссии
235
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белоруссия
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573950391_129:0:770:361_1400x0_80_0_0_8cbe72820c8d1026ae4357836526cf1f.jpg
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валерий цепкало, мвд белоруссии, telegram (приложение), белоруссия, в мире

Россия объявила в розыск Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta

18:24 15.08.2020 (обновлено: 18:49 15.08.2020)
20184
© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Россия объявила в розыск бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило, следует из базы данных МВД.
В карточках обоих указано, что они разыскиваются "по статье Уголовного кодекса".
© Фото : Instagram-аккаунт nexta_tvСтепан Путило в эфире Nexta
Степан Путило в эфире NEXTA
© Фото : Instagram-аккаунт nexta_tv
Степан Путило в эфире Nexta
Nexta — популярный в Белоруссии телеграм-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Там активно освещают протесты после президентских выборов и призывают к несанкционированным акциям.
По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу.
Цепкало ранее работал главой администрации белорусского Парка высоких технологий. В его штабе проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере.
Сам политик подтвердил РИА Новости, что против него возбуждено дело, и назвал обвинения "чушью".
Валерий Цепкало
Вчера, 17:47Протесты в Белоруссии
Цепкало назвал чушью обвинения во взятке
Ранее МВД Белоруссии сообщало о доследственной проверке по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
В 2014-2015 годах Цепкало и бизнесмен Седат Игдеджи в суде спорили о качестве постройки личного дома политика компанией предпринимателя. Дело закончилось мировым соглашением.
Позднее Игдеджи заявил о нарушениях закона и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий. Сам Цепкало и его штаб неоднократно опровергали высказывания бизнесмена.
В июле политик сообщил, что обратился в прокуратуру после того, как МВД начало проверку по заявлениям Игдеджи. Бизнесмен, в свою очередь, подал на Цепкало в суд за распространение порочащих сведений.
ЦИК не зарегистрировал политика кандидатом на пост президента Белоруссии.
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Основатель Nexta в розыске, а он не прячется. Кто контролирует Минск?
14 августа, 18:04Слышали новость?
Основатель Nexta в розыске, а он не прячется. Кто контролирует Минск?
4752210517566
Обсудить 150
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоМВД БелоруссииTelegram (приложение)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Великолепно. Подскажу где искать. Польша. Силезский университет
15 августа, 18:30
Ярослав Погодин
12112101884
Nexta это агрессивная телеграмм - помойка. Разжигатели войны, распространяющие фейки. Работающие с прицелом на возражение Речь поспалитаю, флаги тевтонского ордена великого литовского княжества об этом красноречиво говорят. Их точно нужно паковать. А за что Цепкало? Может есть какая то договоренность с властями Белоруссии
15 августа, 18:41
АНАлександр Невский
163001764
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