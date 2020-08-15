Названы вероятные сроки достройки "Северного потока — 2"

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что " Газпром " обязательно завершит проект, но призвал ориентироваться на заявления компании.

"Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются", — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что на завершение укладки труб и пусконаладочные работы необходимо по три месяца. При этом Деев обратил внимание, что судно "Академик Черский" пока не переоборудовано.

"После корабль должен получить разрешение на работы и пройти сертификацию. И пока нет данных, что все эти пункты работы сделаны", — добавил эксперт.

Главный инвестиционный стратег "БКС Брокер" Максим Шеин считает, что сроки сдачи проекта зависят от участия судна "Фортуна".

"После дооборудования трубоукладчика есть шанс успеть до конца года, а дальше вопрос в том, как быстро сделают наземное оборудование", — пояснил он.

По его оценкам, ввод проекта в строй может состояться во втором квартале следующего года.

"Но подводную часть лучше завершить до выборов в США , то есть до ноября, так как победа Дональда Трампа не гарантирована", — предупредил Шеин.

Эксперт считает, что Байден в случае победы на выборах может ввести более жесткие санкции против "Северного потока — 2".

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков , в свою очередь, увидел несколько вопросов вокруг ситуации с газопроводом.

Так, он счел странным заявление арендаторов баржи "Фортуна" о том, что они не будут участвовать в проекте.

"Если бы "Газпром" или оператор проекта Nord Stream 2 не собирались задействовать в строительстве "Фортуну", то почему она почти полтора года простояла в немецком порту Мукран?" — поинтересовался эксперт.

При этом он подчеркнул, что Дания выдала разрешение на участие в проекте судам с якорным позиционированием, к которым относится и "Фортуна".

"Впрочем, главным препятствием для участия "Академика Черского" и "Фортуны" в строительстве служила их принадлежность к структурам "Газпрома", против которого выдвигаются санкции", — отметил Юшков.

Он подчеркнул, что оба судна теперь отделены от концерна, как и суда снабжения, что сводит к нулю риски попасть под санкции, добавив при этом, что строительство пока не возобновилось. По мнению эксперта, одной из проблем может быть то, что "Академика Черского" не успели переоборудовать под сварку труб большого диаметра, что необходимо на глубоководных участках.

"Фортуна", напротив, способна выполнять необходимые сварочные работы, но может быть задействована только на небольших морских глубинах. Скорее всего, ведется поиск оптимального решения, которое предполагает одновременную эксплуатацию судов", — предположил собеседник газеты.

Юшков прогнозирует завершение строительства до конца года и ввод в эксплуатацию к середине весны.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

При этом проект поддерживают Германия Австрия , заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия , правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

В " Газпроме " ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".