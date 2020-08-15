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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575834377.html
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:09
протесты в белоруссии
протесты
минск
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
"Покажите людям правду": у Белтелерадиокомпании собрались протестующие
У Белтелерадиокомпании собрались протестующие.
2020-08-15T18:20
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РИА Новости
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353
60
протесты, минск, белоруссия, в мире

У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

18:20 15.08.2020 (обновлено: 23:09 15.08.2020)
12248
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют: "Хватит врать", "Скажите людям правду" и "Покажи Окрестина" (изолятор, где содержатся задержанные на акциях протеста).
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Эйсмонт и Кочанова прошли в здание Белтелерадиокомпании, встреча с сотрудниками коллектива проходит за закрытыми дверями. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций.

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Протесты в БелоруссиипротестыМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Подвирающих властных пропагандистов нигде не любят.
15 августа, 18:23
Фёдор Сергеев
13000029
Папа, держись, они слабее
15 августа, 18:40
РПРеверс Передачи
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