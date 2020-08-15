"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать врача и телеведущую Елену Малышеву в Россию из США, где распространяется коронавирус, сообщает пресс-служба партии.
"Но Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID", — цитирует Сурайкина пресс-служба партии.
Глава "Коммунистов России" добавил, что Малышевой стоит пройти шестимесячный карантин, "чтобы телезрители от нее наконец отдохнули".
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 314 021 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 168 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,7 миллиона заразившихся.