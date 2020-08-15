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Распространение нового коронавируса
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"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну
Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать врача и телеведущую Елену Малышеву в Россию из США, где распространяется... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена малышева
максим сурайкин
коммунисты россии
здоровье - общество
сша
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575731555.html
Вот подобные телеведущие врачи и угрохали отечественную медицину.
277
Правильно. Пусть там амерам пропукает весь аэропорт.
229
51
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_0:43:2943:1698_1400x0_80_0_0_c65964359cb0da4eab2b229b0e162b08.jpg
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коронавирус covid-19, елена малышева, максим сурайкин, коммунисты россии, здоровье - общество, сша, общество

"Коммунисты России" призвали не пускать Малышеву в страну

17:47 15.08.2020 (обновлено: 18:34 15.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил не пускать врача и телеведущую Елену Малышеву в Россию из США, где распространяется коронавирус, сообщает пресс-служба партии.
Ранее Малышева сообщила в своем аккаунте в Instagram, что застряла в Соединенных Штатах из-за отмены прямых рейсов в Россию. Сурайкин напомнил, что в США коронавирус все еще очень активен и "ездить туда никому не надо".
"Но Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке. Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID", — цитирует Сурайкина пресс-служба партии.
Глава "Коммунистов России" добавил, что Малышевой стоит пройти шестимесячный карантин, "чтобы телезрители от нее наконец отдохнули".
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 5 314 021 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 168 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,7 миллиона заразившихся.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена МалышеваМаксим СурайкинКоммунисты РоссииЗдоровье - ОбществоСШАОбщество
Популярные комментарии
Вот подобные телеведущие врачи и угрохали отечественную медицину.
15 августа, 17:55
Нефертити Васильевна Фишман
26231119
Правильно. Пусть там амерам пропукает весь аэропорт.
15 августа, 17:51
Фёдор Сергеев
206162104
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