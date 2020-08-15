Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
"Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет", - заявил Цепкало. Ранее он подтвердил РИА Новости, что против него в Белоруссии заведено уголовное дело. Позже стало известно, что экс-кандидат обвиняется в даче взятки.
"Взятка, которую я якобы брал в 2012 году - это полная чушь. Если действительно брал, то кто тогда покрывал все это восемь лет? Я несколько раз, когда (президент Белоруссии Александр – ред.) Лукашенко начал обвинять меня, еще три месяца назад заявил ему: опубликуй, где и что я взял. Я разрешаю, пусть люди видят. И никто ничего до сих пор не опубликовал. Никаких фактов нет. Есть только заявления некоего человека, которому заплатили, чтобы он это заявил. Я уже три года не на (государственной - ред.) должности, где вы раньше спали? А как только в президенты пошел, сразу все нашлось", - добавил Цепкало.
В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом.
В июле во время стрима Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.
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