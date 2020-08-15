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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575833465.html
Цепкало назвал чушью обвинения во взятке
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T18:43
протесты в белоруссии
валерий цепкало
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575834987.html
Валерий Цекало правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности и обвинение ООН по взятке аннулирует все предыдущие глупые решения Генеральной прокуратуры РБ в ходе выборов 2020. Взятка это корысть служебный полномочий. Валерий Цепкало обратился к лидерам иностранных государств с просьбой поддержать свободные выборы в Беларуси. Приведенное ниже письмо направлено президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295701_0:217:3072:1945_1400x0_80_0_0_31c22aff866069fbf9830ccf4058e7db.jpg
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РИА Новости
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валерий цепкало, белоруссия, в мире

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

17:47 15.08.2020 (обновлено: 18:43 15.08.2020)
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
"Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет", - заявил Цепкало. Ранее он подтвердил РИА Новости, что против него в Белоруссии заведено уголовное дело. Позже стало известно, что экс-кандидат обвиняется в даче взятки.
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"Взятка, которую я якобы брал в 2012 году - это полная чушь. Если действительно брал, то кто тогда покрывал все это восемь лет? Я несколько раз, когда (президент Белоруссии Александр – ред.) Лукашенко начал обвинять меня, еще три месяца назад заявил ему: опубликуй, где и что я взял. Я разрешаю, пусть люди видят. И никто ничего до сих пор не опубликовал. Никаких фактов нет. Есть только заявления некоего человека, которому заплатили, чтобы он это заявил. Я уже три года не на (государственной - ред.) должности, где вы раньше спали? А как только в президенты пошел, сразу все нашлось", - добавил Цепкало.
В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом.
В июле во время стрима Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Валерий Цекало правительственный эксперт Генерального секретаря ООН в области коммуникационных и информационных технологий и информационной безопасности и обвинение ООН по взятке аннулирует все предыдущие глупые решения Генеральной прокуратуры РБ в ходе выборов 2020. Взятка это корысть служебный полномочий. Валерий Цепкало обратился к лидерам иностранных государств с просьбой поддержать свободные выборы в Беларуси. Приведенное ниже письмо направлено президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины.
15 августа, 18:04
Романов Князь-мономах
4200012
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