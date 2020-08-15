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Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа
Актер Михаил Ефремов, которого выписали из больницы, во вторник может принять участие в очередном судебном заседании, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:26
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа

17:26 15.08.2020
9536
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, которого выписали из больницы, во вторник может принять участие в очередном судебном заседании, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
"Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья. Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее", - сказал защитник.
В минувший вторник Ефремова из Пресненского райсуда увезли на "скорой" в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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