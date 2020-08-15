Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, которого выписали из больницы, во вторник может принять участие в очередном судебном заседании, сообщил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
"Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья. Сегодня вечером я планирую его навестить, узнать о его здоровье подробнее", - сказал защитник.
В минувший вторник Ефремова из Пресненского райсуда увезли на "скорой" в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.