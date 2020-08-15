В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Сети ответили читателям японской газеты Hokkaido Shimbun, которые пришли в негодование после новостей о выпуске в обращение российской пятирублевой монеты, на которой изображена стела советским воинам — освободителям Курил.
Японские комментаторы сочли это оскорблением и предложили в ответ также выпустить деньги с призывом "вернуть острова". Некоторые из них отметили, что Москва "испытывает терпение" Токио.
Российские интернет-пользователи с иронией отнеслись к возмущению читателей Hokkaido Shimbun.
"А давайте драться деньгами. Кто захочет сказать другому гадость, тот выпускает монеты. Чем большую гадость хочется сделать, тем больший тираж", — пошутил afanaci Пупкин в обсуждении под статьей.
"Курилы захотели вернуть. Смех", — написали в комментариях.
Другие заметили, что от "переживаний японцев" не зависит решение территориального вопроса.
"Напоминает детский анекдот. У зайца в трамвае украли чемодан. Заяц грозно и громко заявляет пассажирам: "Отдайте чемодан! А то будет как в прошлый раз!" Кто-то спрашивает: "А что было в прошлый раз?" Заяц: "А в прошлый раз не отдали", — высказался пользователь под ником Добропыхатель.
Некоторые комментаторы посчитали, что "злобная" реакция японских жителей говорит о "бессилии".
Ряд пользователей предположили, что тема "возвращения островов" продвигается "по указке США".
"А потомков самураев не возмущает наличие на своей территории баз "друзей", сбросивших бомбы на Хиросиму и Нагасаки?" — поинтересовался Иван Дуллин.
Японская сторона в течение многих лет оспаривает принадлежность островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году российская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Москва рассчитывала поставить точку в территориальных спорах, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор между странами так и не был заключен.