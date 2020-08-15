В Сети ответили японцам, возмутившимся из-за российской монеты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Сети ответили читателям японской газеты Hokkaido Shimbun, которые пришли в негодование после новостей о выпуске в обращение российской пятирублевой монеты, на которой изображена стела советским воинам — освободителям . В Сети ответили читателям японской газеты Hokkaido Shimbun, которые пришли в негодование после новостей о выпуске в обращение российской пятирублевой монеты, на которой изображена стела советским воинам — освободителям Курил

Японские комментаторы сочли это оскорблением и предложили в ответ также выпустить деньги с призывом "вернуть острова". Некоторые из них отметили, что Москва "испытывает терпение" Токио.

Российские интернет-пользователи с иронией отнеслись к возмущению читателей Hokkaido Shimbun.

"А давайте драться деньгами. Кто захочет сказать другому гадость, тот выпускает монеты. Чем большую гадость хочется сделать, тем больший тираж", — пошутил afanaci Пупкин в обсуждении под статьей

Другие заметили, что от "переживаний японцев" не зависит решение территориального вопроса.

"Напоминает детский анекдот. У зайца в трамвае украли чемодан. Заяц грозно и громко заявляет пассажирам: "Отдайте чемодан! А то будет как в прошлый раз!" Кто-то спрашивает: "А что было в прошлый раз?" Заяц: "А в прошлый раз не отдали", — высказался пользователь под ником Добропыхатель.

Некоторые комментаторы посчитали, что "злобная" реакция японских жителей говорит о "бессилии".

Ряд пользователей предположили, что тема "возвращения островов" продвигается "по указке США".

"А потомков самураев не возмущает наличие на своей территории баз "друзей", сбросивших бомбы на Хиросиму и Нагасаки?" — поинтересовался Иван Дуллин.

Шикотан, Японская сторона в течение многих лет оспаривает принадлежность островов Кунашир Итуруп и гряды Хабомаи , ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.