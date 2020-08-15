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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575832075.html
Россия объявила в розыск Цепкало
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:43
протесты в белоруссии
валерий цепкало
россия
белоруссия
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82
Обьявлен в розыск в РБ, значит и у нас обьявлен. Все логично. А вот с выдачей тоже можно потянуть, как это РБ делала с нашими "ЧОПовцами" ;)
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россия
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РИА Новости
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353
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валерий цепкало, россия, белоруссия

Россия объявила в розыск Цепкало

17:08 15.08.2020 (обновлено: 17:43 15.08.2020)
144170
© Sputnik / Виктор ТолочкоЭкс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ.
"Разыскивается по статье уголовного кодекса", - говорится в карточке на розыск Цепкало на территории РФ.
При этом в штабе политика проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.
"Пока официального сообщения нет, мы не обладаем достоверной информацией - правда это или нет", - сказал РИА Новости юрист штаба Сергей Гасоян. Он заметил, что с учетом ситуации с претендентами в президенты Белоруссии, "было бы неудивительно такое развитие событий".
Степан Путило в эфире NEXTA
Вчера, 17:08Протесты в Белоруссии
Россия объявила в розыск создателя белорусского Telegram-канала Nexta
Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Белоруссии Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле во время стрима Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.
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Обсудить 26
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоРоссияБелоруссия
Популярные комментарии
Тяжёлая артиллерия пошла !
15 августа, 17:12
7gevarache Ермолов
63110017
Обьявлен в розыск в РБ, значит и у нас обьявлен. Все логично. А вот с выдачей тоже можно потянуть, как это РБ делала с нашими "ЧОПовцами" ;)
15 августа, 17:16
Александр Дьяков
51210215
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