Россия объявила в розыск Цепкало

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ.
"Разыскивается по статье уголовного кодекса", - говорится в карточке на розыск Цепкало на территории РФ.
При этом в штабе политика проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.
"Пока официального сообщения нет, мы не обладаем достоверной информацией - правда это или нет", - сказал РИА Новости юрист штаба Сергей Гасоян. Он заметил, что с учетом ситуации с претендентами в президенты Белоруссии, "было бы неудивительно такое развитие событий".
Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Белоруссии Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.
В 2014-2015 между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле во время стрима Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру. Бизнесмен подал в суд на Цепкало, которому ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений.