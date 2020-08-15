Россия объявила в розыск Цепкало

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Экс-претендент на пост президента Белоруссии , бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ.

"Разыскивается по статье уголовного кодекса", - говорится в карточке на розыск Цепкало на территории РФ.

При этом в штабе политика проверяют информацию о возбуждении против него в Белоруссии уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере.

"Пока официального сообщения нет, мы не обладаем достоверной информацией - правда это или нет", - сказал РИА Новости юрист штаба Сергей Гасоян. Он заметил, что с учетом ситуации с претендентами в президенты Белоруссии, "было бы неудивительно такое развитие событий".

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Ранее МВД Белоруссии сообщил о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны претендента на пост президента Белоруссии Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.