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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575832052.html
Россия объявила в розыск создателя белорусского Telegram-канала Nexta
Создатель Telegram-канала Nexta, публикующего призывы к несанкционированным акциям в Белоруссии, Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:38
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
протесты в белоруссии
белоруссия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, в мире

Россия объявила в розыск создателя белорусского Telegram-канала Nexta

17:08 15.08.2020 (обновлено: 17:38 15.08.2020)
15086
© Фото : Instagram-аккаунт nexta_tvСтепан Путило в эфире NEXTA
Степан Путило в эфире NEXTA
© Фото : Instagram-аккаунт nexta_tv
Степан Путило в эфире NEXTA. Архивное фото
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Создатель Telegram-канала Nexta, публикующего призывы к несанкционированным акциям в Белоруссии, Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.
"Разыскивается по статье УК", - гласит запись в базе.
Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск
Создатель Telegram-канала Nexta, публикующего информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск
Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск
Nexta - популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям.
По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу.
Экс-кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Влип Очкарик ... )))
15 августа, 17:14
7gevarache Ермолов
831201929
В глазках такая пустота у парня, ирод народился
15 августа, 17:36
Галина Галина
41100022
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