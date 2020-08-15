Россия объявила в розыск создателя белорусского Telegram-канала Nexta

Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск

Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск

Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск

Nexta - популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям.

По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.