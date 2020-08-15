Россия объявила в розыск создателя белорусского Telegram-канала Nexta

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Создатель Telegram-канала Nexta, публикующего призывы к несанкционированным акциям в Белоруссии, Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.
"Разыскивается по статье УК", - гласит запись в базе.
Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск
Создатель Telegram-канала Nexta, публикующий информацию о несанкционированных акциях в Белоруссии, Степан Путило объявлен в России в розыск
Nexta - популярный в Белоруссии Telegram-канал, известный своей оппозиционной направленностью. Он активно освещает протесты после президентских выборов и призывает к несанкционированным акциям.
По данным польских СМИ, Путило несколько лет назад переехал из Белоруссии в Польшу.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>