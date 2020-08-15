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Опубликовано архивное фото с Легкоступовой
Певица Ольга Кормухина опубликовала в инстаграме фото с Валентиной Легкоступовой с песенного конкурса в Юрмале в 1986 году. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:16
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
ольга кормухина
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, ольга кормухина

Опубликовано архивное фото с Легкоступовой

17:03 15.08.2020 (обновлено: 17:16 15.08.2020)
6599
© РИА Новости / Александр МакаровПевица Валентина Легкоступова во время выступления
Певица Валентина Легкоступова во время выступления
© РИА Новости / Александр Макаров
Певица Валентина Легкоступова во время выступления. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Певица Ольга Кормухина опубликовала в инстаграме фото с Валентиной Легкоступовой с песенного конкурса в Юрмале в 1986 году.
Кормухина выразила соболезнования по поводу смерти Легкоступовой и разместила две фотографии, на одной из которых певицы только познакомились.
"На фото жеребьевки Валя — третья слева за спиной Наргиз", — уточнила певица.
Экс-солистка "Красной пантеры" назвала Легкоступову жизнелюбивым и солнечным человеком.
"Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия, искренне радуясь за успехи друг друга", — написала Кормухина.
Накануне дочь Валентины Легкоступовой сообщила о ее смерти.
О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и опросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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КультураУмерла Валентина ЛегкоступоваВалентина ЛегкоступоваОльга Кормухина
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