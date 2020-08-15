Опубликовано архивное фото с Легкоступовой

Кормухина выразила соболезнования по поводу смерти Легкоступовой и разместила две фотографии, на одной из которых певицы только познакомились.

"На фото жеребьевки Валя — третья слева за спиной Наргиз", — уточнила певица.

Экс-солистка "Красной пантеры" назвала Легкоступову жизнелюбивым и солнечным человеком.

"Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия, искренне радуясь за успехи друг друга", — написала Кормухина.

Накануне дочь Валентины Легкоступовой сообщила о ее смерти.

О госпитализации артистки с травмой головы стало известно во вторник. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.