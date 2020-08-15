"Не надо прятаться за спинами девчонок". Лукашенко обратился к оппозиции

"Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" - приводит слова Лукашенко агентство.