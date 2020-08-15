https://ria.ru/20200815/1575831665.html
"У себя порядок наведите". Лукашенко оценил предложения о посредничестве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике есть "нормальное правительство", созданное по конституции, никакие "зарубежные правительства"... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:54
2020-08-15T17:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575831798.html
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Ян Власов
очередной раз, прибалтике показали где их место со своими советами!!!
126
Поль Белов
они такие же мои, как и твои... можно подумать что Беларусь Лукашенко лучше прибалтов... ага, конечно...
57
4
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике есть "нормальное правительство", созданное по конституции, никакие "зарубежные правительства" и посредники ей не нужны.
Как передает Sputnik Беларусь
, такое заявление прозвучало в субботу на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны. Лукашенко, в частности, отметил, что за рубежом Минску предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.
"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - заявил президент.
По его словам, никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, Белоруссии не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. "Неужели историю не изучали?" - задал вопрос глава государства.
Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.