"У себя порядок наведите". Лукашенко оценил предложения о посредничестве

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике есть "нормальное правительство", созданное по конституции, никакие "зарубежные правительства" и посредники ей не нужны.

Как передает Sputnik Беларусь , такое заявление прозвучало в субботу на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны. Лукашенко, в частности, отметил, что за рубежом Минску предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - заявил президент.

По его словам, никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, Белоруссии не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. "Неужели историю не изучали?" - задал вопрос глава государства.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя "могут быть какие-то нюансы", и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.