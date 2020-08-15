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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575831586.html
В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:29
протесты в белоруссии
валерий цепкало
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало

16:52 15.08.2020 (обновлено: 17:29 15.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск.

"У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел", - заявил Цепкало. По последней информации, политик может находиться сейчас на Украине, а его жена - в России.

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