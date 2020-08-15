https://ria.ru/20200815/1575831586.html
В Белоруссии возбудили уголовное дело против Цепкало
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:52
2020-08-15T17:29
протесты в белоруссии
валерий цепкало
белоруссия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, белоруссия, в мире