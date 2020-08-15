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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575831469.html
Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам и их семьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег оппозицию от угроз в адрес силовиков и их семей, заявив, что военные имеют достаточные ресурсы для... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Только меня удивляет колличество диз лайков под новостями сегодня?! Что за атака ботов? 80% типо считает нормальным делом угрожать семьям силовиков?))) Реально? Под каждой новостью дизлайки под Лукой, но в комментариях этих людей нету. Тупо бот машина работает через VPN
137
Бесит уже эта привычка СМИ раздирать 2хминутную речь на десятки предложений и подавать каждое как отдельную "новость". Оплата от количества "публикаций" зависит что-ли?
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам и их семьям

16:51 15.08.2020 (обновлено: 16:57 15.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на акции протеста в Минске
Военнослужащие на акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на акции протеста в Минске
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег оппозицию от угроз в адрес силовиков и их семей, заявив, что военные имеют достаточные ресурсы для обеспечения защиты своих семей и безопасности в стране.
"Активизировались наши так называемые "мирные строители" на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого. Они даже не представляют, чем это закончится. Не надо играть с огнем", - сказал Лукашенко в субботу на совещании в Центре стратегического управления вооруженными силами. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
По его словам, "военные имеют достаточные ресурсы для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".
"Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они – те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих – они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Только меня удивляет колличество диз лайков под новостями сегодня?! Что за атака ботов? 80% типо считает нормальным делом угрожать семьям силовиков?))) Реально? Под каждой новостью дизлайки под Лукой, но в комментариях этих людей нету. Тупо бот машина работает через VPN
15 августа, 17:51
ИШИван Широн
104200031
Бесит уже эта привычка СМИ раздирать 2хминутную речь на десятки предложений и подавать каждое как отдельную "новость". Оплата от количества "публикаций" зависит что-ли?
15 августа, 17:05
Александр Дьяков
5620108
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