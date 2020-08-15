Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам и их семьям

По его словам, "военные имеют достаточные ресурсы для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".

"Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они – те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих – они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул Лукашенко.