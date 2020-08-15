https://ria.ru/20200815/1575831469.html
Лукашенко предостерег оппозицию от угроз силовикам и их семьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег оппозицию от угроз в адрес силовиков и их семей, заявив, что военные имеют достаточные ресурсы для... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:51
2020-08-15T16:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575830483.html
Иван Широн
Только меня удивляет колличество диз лайков под новостями сегодня?! Что за атака ботов? 80% типо считает нормальным делом угрожать семьям силовиков?))) Реально? Под каждой новостью дизлайки под Лукой, но в комментариях этих людей нету. Тупо бот машина работает через VPN
137
Александр Дьяков
Бесит уже эта привычка СМИ раздирать 2хминутную речь на десятки предложений и подавать каждое как отдельную "новость". Оплата от количества "публикаций" зависит что-ли?
67
28
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575825297_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7ccddf753d97f1641eb39a8bc64d87c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире