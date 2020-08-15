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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575831384.html
"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны заявил, что власти "удержат ситуацию" в стране, сообщило... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T18:15
протесты в белоруссии
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Запутался он. Дров наломал. В политике понятие "И вашим и нашим редко прокатывают", тем более в таком положении лупить свой народ дубинками нельзя. От слова совсем.
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Он все понимает, но как в покере делает хорошую мину при плохой игре. Больше ему ничего не остается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, европа, в мире

"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии

16:47 15.08.2020 (обновлено: 18:15 15.08.2020)
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© REUTERS / Maxim Guchek/BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
© REUTERS / Maxim Guchek/BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
МИНСК, 15 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления Минобороны заявил, что власти "удержат ситуацию" в стране, сообщило Sputnik Беларусь.
На встрече с военными глава государства подчеркнул, что из забастовок и протестов "ничего не получится".
"Страну мы никому не отдадим. <...> Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", — добавил Лукашенко.
Он также призвал оппозицию "не играть с огнем" и не угрожать силовикам и их семьям, отметив, что "они даже не представляют, чем это закончится".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По словам президента, "военные имеют достаточные ресурсы для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".
"Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих — они просто не понимают, что может произойти", — подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что если среди сторонников оппозиции есть те, кто хочет "повоевать" и "подраться", то они должны "быть мужиками" и не "выставлять девчонок" вперед.
"Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" — сказал Лукашенко.
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
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США считают, что выборы в Белоруссии не были честными

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске, где в том числе располагается ЦИК Белоруссии. Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.
Один человек, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Запутался он. Дров наломал. В политике понятие "И вашим и нашим редко прокатывают", тем более в таком положении лупить свой народ дубинками нельзя. От слова совсем.
15 августа, 17:06
Кузьма Кузьмич
278313075
Он все понимает, но как в покере делает хорошую мину при плохой игре. Больше ему ничего не остается.
15 августа, 16:52
Братишка Сала
229111071
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