"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии

На встрече с военными глава государства подчеркнул, что из забастовок и протестов "ничего не получится".

"Страну мы никому не отдадим. <...> Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", — добавил Лукашенко.

Он также призвал оппозицию "не играть с огнем" и не угрожать силовикам и их семьям, отметив, что "они даже не представляют, чем это закончится".

По словам президента, "военные имеют достаточные ресурсы для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве".

"Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, до детей дошли военнослужащих — они просто не понимают, что может произойти", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что если среди сторонников оппозиции есть те, кто хочет "повоевать" и "подраться", то они должны "быть мужиками" и не "выставлять девчонок" вперед.

"Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" — сказал Лукашенко.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляли их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Протесты 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная манифестация у Дома правительства в Минске , где в том числе располагается ЦИК Белоруссии . Митингующие требовали пересчета голосов и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии , в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников несанкционированных акций.