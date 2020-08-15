Лукашенко о протестах в стране: "Из этого ничего не получится"

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится", - заявил Лукашенко.