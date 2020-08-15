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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575830947.html
В Минске повторно задержали двух участников протестов
Минимум двух участников протестных акций повторно задержали в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске, куда они приехали, чтобы... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, цик белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске повторно задержали двух участников протестов

16:37 15.08.2020
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© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Минимум двух участников протестных акций повторно задержали в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске, куда они приехали, чтобы забрать документы, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.
"На Окрестина (там находятся и ЦИП, и изолятор временного содержания – ред.) повторно задерживают участников акции. Стало известно о минимум двух подобных случаях. Семьи с задержанными приехали в ЦИП, чтобы забрать документы. На территорию зашли трое мужчин - вышел только один", - сообщило агентство.
По его данным, спустя час стало известно, что двоих - Сергея Калесникевича и Никиту Селезня - увезли в Московское РУВД Минска. Там агентству сообщили, что такие люди к ним не поступали. Родители задержанных пытаются выяснить причину повторного задержания, они подали заявление о пропаже человека.
Накануне задержанных на протестах в Минске начали отпускать из ИВС на Окрестина. Некоторые освобожденные рассказали об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. Замглавы МВД республики - начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков ранее заявил, что всех задержанных на акциях в столице выпустят из СИЗО до 6.00 (совпадаем с мск) пятницы.
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
Вчера, 16:24Протесты в Белоруссии
AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где, в том числе, располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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