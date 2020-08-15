AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске

© AP Photo / Mstyslav Chernov Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр видео, на котором, как утверждает автор записи Мстислав Чернов, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского во время протестов в Агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр видео, на котором, как утверждает автор записи Мстислав Чернов, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

Из снимка нельзя сделать выводы о причинах смерти мужчины.

По данным МВД Белоруссии , он погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

Похороны Тарайковского проходят 15 августа в Минске. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.

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Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.

Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один — Тарайковский — погиб.