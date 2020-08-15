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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575830483.html
AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр видео, на котором, как утверждает автор записи Мстислав Чернов, запечатлен момент гибели Александра... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T19:01
протесты в белоруссии
протесты
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575831316.html
А там и не было взрыва. на видео еле заметная вспышка со стороны боевиков лукашенки, после чего мужик сразу замертво падает. Ну то есть его просто застрелили.
227
Какой-то призрак на фотографии. Ничего не понял, но о-о-о-чень страшно!
99
87
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Трибунал!" Минчане устроили митинг около места гибели участника протеста
Минчане устроили митинг около места гибели участника протеста
2020-08-15T16:24
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протесты, минск, белоруссия, в мире

AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

16:24 15.08.2020 (обновлено: 19:01 15.08.2020)
42135
© AP Photo / Mstyslav ChernovСтоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
© AP Photo / Mstyslav Chernov
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр видео, на котором, как утверждает автор записи Мстислав Чернов, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.
Из снимка нельзя сделать выводы о причинах смерти мужчины.
По данным МВД Белоруссии, он погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Похороны Тарайковского проходят 15 августа в Минске. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.
Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один — Тарайковский — погиб.

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6438118617163
Обсудить 87
Протесты в БелоруссиипротестыМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А там и не было взрыва. на видео еле заметная вспышка со стороны боевиков лукашенки, после чего мужик сразу замертво падает. Ну то есть его просто застрелили.
15 августа, 16:44
Александр Мося
721113149
Какой-то призрак на фотографии. Ничего не понял, но о-о-о-чень страшно!
15 августа, 16:40
АНДРЕЙ КОННИН
364702113
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