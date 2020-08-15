https://ria.ru/20200815/1575830483.html
AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр видео, на котором, как утверждает автор записи Мстислав Чернов, запечатлен момент гибели Александра... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:24
2020-08-15T19:01
протесты в белоруссии
протесты
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575831316.html
Александр Мося
А там и не было взрыва. на видео еле заметная вспышка со стороны боевиков лукашенки, после чего мужик сразу замертво падает. Ну то есть его просто застрелили.
227
АНДРЕЙ КОННИН
Какой-то призрак на фотографии. Ничего не понял, но о-о-о-чень страшно!
99
87
минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Трибунал!" Минчане устроили митинг около места гибели участника протеста
Минчане устроили митинг около места гибели участника протеста
2020-08-15T16:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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протесты, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Агентство Associated Press опубликовало стоп-кадр видео, на котором, как утверждает автор записи Мстислав Чернов, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского во время протестов в Минске
10 августа.
Из снимка нельзя сделать выводы о причинах смерти мужчины.
По данным МВД Белоруссии
, он погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Похороны Тарайковского проходят 15 августа в Минске. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.
Протесты после президентских выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.
Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, один — Тарайковский — погиб.
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