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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:04
автандил бабунашвили
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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автандил бабунашвили, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

16:13 15.08.2020 (обновлено: 17:04 15.08.2020)
42724
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
Врач подчеркнул, что на решение о выписке может повлиять много факторов.
"Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение", — сказал Бабунашвили в комментарии телеканалу "360".
Медик отметил, что при легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна. По его словам, если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день. Однако при тяжелом состоянии пациента могут продержать в больнице и месяц.
Также Бабунашвили указал на то, что от сужения и, более того, перекрытия сосудов могут возникнуть последствия, которые потребуют уже более длительного лечения.
Во вторник Ефремова с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу. Рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.

Смертельное ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующее утро мужчина скончался в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 09:02
Врач Ефремова испытывал лекарство на актере
161487415100
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Автандил БабунашвилиДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не было никакого инсульта......
15 августа, 16:16
Егор Панкратов
8700103
Убийцу на зону. Пусть там изображает разные заболевания.....
15 августа, 16:19
Арсений Новиков
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