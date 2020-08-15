https://ria.ru/20200815/1575830249.html
Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:13
2020-08-15T17:04
автандил бабунашвили
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575822708_0:0:3056:1718_1400x0_80_0_0_270bdb292c03dbab00193b65be950817.jpg
https://ria.ru/20200815/1575816399.html
Егор Панкратов
Не было никакого инсульта......
91
Арсений Новиков
Убийцу на зону. Пусть там изображает разные заболевания.....
85
27
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575822708_0:0:3056:1718_1400x0_80_0_0_270bdb292c03dbab00193b65be950817.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575822708_158:0:2874:2037_1400x0_80_0_0_becab3ddfdf8f296f57f2407e8be8834.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575822708_498:0:2535:2037_1400x0_80_0_0_05c652784103cc0e574003d036d4fd2b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автандил бабунашвили, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили
прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова
после госпитализации с подозрением на инсульт.
Врач подчеркнул, что на решение о выписке может повлиять много факторов.
"Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение", — сказал Бабунашвили в комментарии телеканалу "360"
.
Медик отметил, что при легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна. По его словам, если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день. Однако при тяжелом состоянии пациента могут продержать в больнице и месяц.
Также Бабунашвили указал на то, что от сужения и, более того, перекрытия сосудов могут возникнуть последствия, которые потребуют уже более длительного лечения.
Во вторник Ефремова с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу. Рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.
Смертельное ДТП с Ефремовым
Вечером 8 июня в центре Москвы
Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующее утро мужчина скончался в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.