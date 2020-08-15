Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.

Врач подчеркнул, что на решение о выписке может повлиять много факторов.

"Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение", — сказал Бабунашвили в комментарии телеканалу "360"

Медик отметил, что при легком течении болезни быстрая выписка действительно возможна. По его словам, если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день. Однако при тяжелом состоянии пациента могут продержать в больнице и месяц.

Также Бабунашвили указал на то, что от сужения и, более того, перекрытия сосудов могут возникнуть последствия, которые потребуют уже более длительного лечения.

Во вторник Ефремова с подозрением на инсульт увезли на скорой из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу. Рассмотрение дела по существу перенесли на 18 августа.

Смертельное ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. На следующее утро мужчина скончался в больнице.