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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575829671.html
Минчане пришли проститься с погибшим во время протестов
Сотни человек пришли к ритуальному залу на улице Ольшевского в Минске, чтобы проститься с Александром Тарайковским, который погиб в ходе массовых протестов в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:07
протесты в белоруссии
минск
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"Трибунал!" Минчане устроили митинг около места гибели участника протеста
Минчане устроили митинг около места гибели участника протеста
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минск, белоруссия, в мире

Минчане пришли проститься с погибшим во время протестов

15:53 15.08.2020 (обновлено: 17:07 15.08.2020)
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МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Сотни человек пришли к ритуальному залу на улице Ольшевского в Минске, чтобы проститься с Александром Тарайковским, который погиб в ходе массовых протестов в белорусской столице.
Как передает корреспондент РИА Новости, несмотря на призывы родственников погибшего не приходить в субботу к месту панихиды, там собрались сотни людей. У входа в зал выстроились телекамеры и фоторепортеры, огромная очередь тянется к дверям вдоль всего здания, люди приходят с цветами.
"Родственники попросили минут 15-20 оставить их наедине. Позже у вас еще будет время. Пожалуйста, поймите", - обратился к собравшимся сотрудник ритуального зала.
© AP Photo / Sergei GritsРодственники и близкие Александра Тарайковского, погибшего в ходе столкновений протеста против результатов выборов, скорбят во время его похорон в Минске, Беларусь
Родственники и близкие Александра Тарайковского, погибшего в ходе столкновений протеста против результатов выборов, скорбят во время его похорон в Минске, Беларусь
© AP Photo / Sergei Grits
Родственники и близкие Александра Тарайковского, погибшего в ходе столкновений протеста против результатов выборов, скорбят во время его похорон в Минске, Беларусь
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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