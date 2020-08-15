Минчане пришли проститься с погибшим во время протестов

Как передает корреспондент РИА Новости, несмотря на призывы родственников погибшего не приходить в субботу к месту панихиды, там собрались сотни людей. У входа в зал выстроились телекамеры и фоторепортеры, огромная очередь тянется к дверям вдоль всего здания, люди приходят с цветами.