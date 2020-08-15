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Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий
У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" пенсиями,... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:20
пенсии
общество
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Ну конечно спать на заседаниях думы тяжелее, чем шахтёрам под землёй горбатиться.
47
Да за что они такие деньги получают !???? За то что средняя зарплата в России 15-25 т. !
32
8
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d9f8ec0144a483f36d75a2e44c433fb2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсии, общество

Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий

15:44 15.08.2020 (обновлено: 16:20 15.08.2020)
38446
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" пенсиями, которые получают процент от оклада, рассказали "Московскому комсомольцу" опрошенные эксперты.
Среди таких привилегированных должностей — президенты и премьер-министры. У последних размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока работы на посту.
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"Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей", — отмечают собеседники издания.
Высокие пенсии и у депутатов: при стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысячи рублей, а проработав больше десяти — 63,6 тысячи рублей. У министров такие суммы достигаются при сроке работы от трех и шести лет соответственно.
Как пишет "МК", в самых "выгодных" условиях в данном случае оказываются космонавты, судьи и военные. У первых двух профессий размер ежемесячной пенсии может достигать 250 тысяч рублей.
"Военные пенсии можно получать через 20 лет службы. Максимальный размер будет составлять 85% от зарплаты, хотя оклады небольшие. У генералов выходит 60-70 тысяч в месяц", — подчеркивают специалисты.
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Обладатели звания Героя России также получают прибавку в 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" к пенсии добавляют до 23 тысяч рублей. У заслуженных и народных артистов эта сумма составляет 30 тысяч рублей.
Как заявила изданию замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, высокую пенсию можно получить, используя собственные накопления. По ее словам, для этого есть много инструментов, но "все они имеют риски и подводные камни".
Один из способов — каждый месяц откладывать по десять-пятнадцать процентов от зарплаты, которые можно поместить на депозит в высоконадежном банке. Среди других вариантов — негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельное инвестирование.
Как считает Мильчакова, лучшей стратегией будет откладывать небольшой процент от заработной платы, часть денег держать в иностранной валюте, управлять самостоятельно своим портфелем вложений и со временем переоценивать риски.
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В свою очередь, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что достойная пенсия может сформироваться только из высоких доходов.
"В традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 574 рубля. Чтобы получать пенсию в 59 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 680 000 рублей", — пояснила она.
Иванова-Швец подчеркнула, что начинать копить нужно как можно раньше, тогда получить желаемую сумму будет намного легче.
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23153523211
Обсудить 8
ПенсииОбщество
Популярные комментарии
Ну конечно спать на заседаниях думы тяжелее, чем шахтёрам под землёй горбатиться.
15 августа, 16:06
Kalita Неизвестный
4410110
Да за что они такие деньги получают !???? За то что средняя зарплата в России 15-25 т. !
15 августа, 16:04
дмитрий к.
2810012
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