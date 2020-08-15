Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" У большинства россиян размер пенсионных коэффициентов зависит от стажа работы и зарплаты, однако есть отдельные категории граждан со "сверхвысокими" пенсиями , которые получают процент от оклада, рассказали "Московскому комсомольцу" опрошенные эксперты.

Среди таких привилегированных должностей — президенты и премьер-министры. У последних размер выплат зависит не только от оклада, но и от срока работы на посту.

"Если человек проработает председателям правительства от года до трех лет, то получит 55% от средней зарплаты. Если больше трех лет, то 75%. Исходя из нынешних значений, в последнем случае пенсия премьера была бы 465 тысяч рублей", — отмечают собеседники издания.

Высокие пенсии и у депутатов: при стаже больше пяти лет они будут получать 46,6 тысячи рублей, а проработав больше десяти — 63,6 тысячи рублей. У министров такие суммы достигаются при сроке работы от трех и шести лет соответственно.

Как пишет "МК", в самых "выгодных" условиях в данном случае оказываются космонавты, судьи и военные. У первых двух профессий размер ежемесячной пенсии может достигать 250 тысяч рублей.

"Военные пенсии можно получать через 20 лет службы. Максимальный размер будет составлять 85% от зарплаты, хотя оклады небольшие. У генералов выходит 60-70 тысяч в месяц", — подчеркивают специалисты.

Обладатели звания Героя России также получают прибавку в 65,6 тысячи рублей. Кавалерам ордена "За заслуги перед Отечеством" к пенсии добавляют до 23 тысяч рублей. У заслуженных и народных артистов эта сумма составляет 30 тысяч рублей.

Как заявила изданию замглавы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, высокую пенсию можно получить, используя собственные накопления. По ее словам, для этого есть много инструментов, но "все они имеют риски и подводные камни".

Один из способов — каждый месяц откладывать по десять-пятнадцать процентов от зарплаты, которые можно поместить на депозит в высоконадежном банке. Среди других вариантов — негосударственные пенсионные фонды (НПФ), накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), самостоятельное инвестирование.

Как считает Мильчакова, лучшей стратегией будет откладывать небольшой процент от заработной платы, часть денег держать в иностранной валюте, управлять самостоятельно своим портфелем вложений и со временем переоценивать риски.

В свою очередь, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что достойная пенсия может сформироваться только из высоких доходов.

"В традиционной схеме накопления пенсионных баллов при средней заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию 26 574 рубля. Чтобы получать пенсию в 59 тысяч рублей на протяжении, допустим, 20 лет, за период трудовой деятельности работник должен накопить 7 680 000 рублей", — пояснила она.