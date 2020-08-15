МИД Белоруссии заявил, что Минск настроен на продолжение диалога с ЕС

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Минск при любой обстановке настроен на диалог с ЕС, а санкции - это "конец политики", заявил в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Санкции - это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - сказал Глаз РИА Новости, комментируя возможность санкций со стороны ЕС после президентских выборов.

По его словам, "в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога".

Ранее главы МИД Евросоюза сделали заявление, что считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их, требуют обеспечить прозрачное расследование насилия в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии. Они планируют вернуться к рассмотрению своих отношений с Минском 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине. Главы МИД ЕС также отметили, что "согласились с необходимостью наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации итогов голосования". Согласно распространенному заявлению внешнеполитической службы союза, "немедленно начинается работа над дополнительным списком в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.