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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575829311.html
МИД Белоруссии заявил, что Минск настроен на продолжение диалога с ЕС
Минск при любой обстановке настроен на диалог с ЕС, а санкции - это "конец политики", заявил в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии заявил, что Минск настроен на продолжение диалога с ЕС

15:38 15.08.2020 (обновлено: 15:41 15.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Минск при любой обстановке настроен на диалог с ЕС, а санкции - это "конец политики", заявил в субботу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Санкции - это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - сказал Глаз РИА Новости, комментируя возможность санкций со стороны ЕС после президентских выборов.
По его словам, "в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение пусть и сложного, но диалога".
Ранее главы МИД Евросоюза сделали заявление, что считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их, требуют обеспечить прозрачное расследование насилия в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии. Они планируют вернуться к рассмотрению своих отношений с Минском 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине. Главы МИД ЕС также отметили, что "согласились с необходимостью наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации итогов голосования". Согласно распространенному заявлению внешнеполитической службы союза, "немедленно начинается работа над дополнительным списком в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии".
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
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