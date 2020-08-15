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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575829236.html
Раскрыты детали санкций ЕС против Белоруссии из-за подавления протестов
Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут только персональными, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции после встречи с... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:45
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
польша, белоруссия, в мире

Раскрыты детали санкций ЕС против Белоруссии из-за подавления протестов

15:35 15.08.2020 (обновлено: 15:45 15.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
ВАРШАВА, 15 авг – РИА Новости. Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут только персональными, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве в субботу.
Чапутович напомнил, что в пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении Белоруссии будут введены санкции и начали формировать санкционный список.
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Едва не обвалила. Угроза санкций отразилась на гособлигациях Белоруссии
"Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что мы должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах", - сказал он.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Протесты в БелоруссииПольшаБелоруссияВ мире
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