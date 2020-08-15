Раскрыты детали санкций ЕС против Белоруссии из-за подавления протестов

ВАРШАВА, 15 авг – РИА Новости. Санкции ЕС в отношении Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут только персональными, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве в субботу.

Чапутович напомнил, что в пятницу главы МИД ЕС решили, что в отношении Белоруссии будут введены санкции и начали формировать санкционный список.

"Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что мы должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах", - сказал он.