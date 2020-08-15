Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575829166.html
США считают, что выборы в Белоруссии не были честными
США считают, что выборы в Белоруссии не были честными, Вашингтон и Варшава поддерживают белорусский народ, его истинное волеизъявление, заявил в субботу... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:43
яцек чапутович
александр лукашенко
варшава
протесты в белоруссии
майк помпео
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575825113.html
И? А я вот сомневаюсь, что в США честно Сандерса убрали из кандидатов и что честно народу предлагать деда-уголовника!
22
Сами-то уже четвёртый год все гадают, - честно - не честно Трамп у власти, ещё при этом какой-то вердикт сумели по Беларуси вынести.
21
4
варшава
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ab0207cf07e7d9a6e3b4ee9c84810c07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb4931f6cb7717ad74053010196c0b6f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575551283_182:0:2230:2048_1400x0_80_0_0_3345301d980fa79a31f6deadc628a5e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яцек чапутович, александр лукашенко, варшава, майк помпео, белоруссия, сша, в мире

США считают, что выборы в Белоруссии не были честными

15:34 15.08.2020 (обновлено: 15:43 15.08.2020)
1797
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 15 авг - РИА Новости. США считают, что выборы в Белоруссии не были честными, Вашингтон и Варшава поддерживают белорусский народ, его истинное волеизъявление, заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео.
"Выборы не были свободными и не были честными... Сегодня мы обсуждали общую цель - это поддержка белорусского народа в их стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять свое право на выбор", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018
Вчера, 13:23
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии
1272701454
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииЯцек ЧапутовичАлександр ЛукашенкоВаршаваМайк ПомпеоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И? А я вот сомневаюсь, что в США честно Сандерса убрали из кандидатов и что честно народу предлагать деда-уголовника!
15 августа, 15:41
Von Stirliz
1800004
Сами-то уже четвёртый год все гадают, - честно - не честно Трамп у власти, ещё при этом какой-то вердикт сумели по Беларуси вынести.
15 августа, 15:43
Natalia Bikowa
1610004
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
"Страну никому не отдадим": Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Раскрыты детали санкций ЕС против Белоруссии из-за подавления протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"У себя порядок наведите". Лукашенко оценил предложения о посредничестве
Американский киноактер Чак Норрис
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии заявил, что Минск настроен на продолжение диалога с ЕС
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Лариса Ницой
"Не смогли встать в позу?" Ницой увидела "русскую угрозу" в сериалах
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко назвала "единственно верное решение" для Белоруссии
Стоп-кадр АП из видео, на котором, как утверждает автор, запечатлен момент гибели протестующего в Минске
AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Производство Башкирской содовой компании
В Башкирии произошел конфликт экоактивистов и работников содовой компании
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
"Не надо прятаться за спинами девчонок". Лукашенко обратился к оппозиции
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах
03:35В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы Трампа
03:23Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
03:20Эксперт рассказал, как "умные" телевизоры шпионят за нами
03:18Цепкало заявил, что его семью не пропускают на границе России и Украины
03:00Посол Белоруссии в Словакии заявил о поддержке протестующих
02:38В Раде заявили о подготовке переворота на Украине в День независимости
02:26Появилось новое видео вероятного момента гибели протестующего в Минске
02:20Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей
01:45В Петербурге автомобиль протащил инспектора ГИБДД 700 метров по дороге
01:44Жонглировавший ребенком в Сочи отец объяснил свой поступок
01:24Трамп не исключил запрета на работу Alibaba в США
01:08Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
01:04Трамп заявил, что серьезно изучит возможность помилования Сноудена
00:58Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
00:43Власти Бразилии открыли для посещения статую Христа-Искупителя
00:38Истребители перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа
00:23В ЛНР усомнились в способности Киева контролировать соблюдение перемирия
23:47Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния