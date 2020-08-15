В Башкирии произошел конфликт экоактивистов и работников содовой компании

В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.