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В Башкирии произошел конфликт экоактивистов и работников содовой компании
Правоохранительные органы Башкирии обеспечивают общественную безопасность на шихане Куш-тау, где происходит конфликт между активистами и сотрудниками содовой... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:35
башкирская содовая компания
радий хабиров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика башкортостан
ишимбайский район
стерлитамак
происшествия
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республика башкортостан
ишимбайский район
стерлитамак
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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башкирская содовая компания, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика башкортостан, ишимбайский район, стерлитамак, происшествия

В Башкирии произошел конфликт экоактивистов и работников содовой компании

15:35 15.08.2020
2613
© Фото : предоставлено АО "БСК"Производство Башкирской содовой компании
Производство Башкирской содовой компании
© Фото : предоставлено АО "БСК"
Производство Башкирской содовой компании. Архивное фото
УФА, 15 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии обеспечивают общественную безопасность на шихане Куш-тау, где происходит конфликт между активистами и сотрудниками содовой компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по региону.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео с места событий, на которых правоохранители сдерживают толпу противников разработки шихана Куш-тау Башкирской содовой компанией. На видео полицейские ограждают от активистов тяжелую технику, которая пытается заехать на гору.
"Сотрудники Росгвардии оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действуют в рамках закона", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров ранее разрешил содовому предприятию разрабатывать один из шиханов – Куш-тау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.
Производство Башкирской содовой компании. Архивное фото
5 октября 2018, 12:58
Жители Башкирии получат компенсацию за разработку шиханов
В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.
В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.
Сода. Архивное фото
10 октября 2018, 13:27Химическая промышленность
Россия может стать зависимой от импорта соды, заявили в Минпромторге
104251118
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Башкирская содовая компанияРадий ХабировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика БашкортостанИшимбайский районСтерлитамакПроисшествия
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