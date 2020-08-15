В Башкирии произошел конфликт экоактивистов и работников содовой компании

УФА, 15 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии обеспечивают общественную безопасность на шихане Куш-тау, где происходит конфликт между активистами и сотрудниками содовой компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по региону.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео с места событий, на которых правоохранители сдерживают толпу противников разработки шихана Куш-тау Башкирской содовой компанией. На видео полицейские ограждают от активистов тяжелую технику, которая пытается заехать на гору.
"Сотрудники Росгвардии оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действуют в рамках закона", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров ранее разрешил содовому предприятию разрабатывать один из шиханов – Куш-тау, чтобы не оставить без работы тысячу горожан в Стерлитамаке.
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В начале августа МВД по Башкирии сообщило, что в полицию поступило несколько заявлений от руководства БСК о противодействии ряда граждан деятельности предприятия в Ишимбайском районе. В соцсетях писали, что ряд общественников пикетируют вырубки леса на горе Куш-тау и ее разработку. Башкирская содовая компания ранее заявляла, что на Куш-тау из-за активистов не могут вырубать лес.
В 2018 году Башкирская содовая компания сообщала, что предприятие может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. С советских времен компания разрабатывала один из четырех шиханов - Шах-тау, сегодня он практически исчез. Компания ранее заявляла, что среди оставшихся трех шиханов в качестве сырья подходит только гора Тра-тау, но она имеет статус природного объекта. Власти региона предложили содовой компании разработать Куш-тау. А чтобы спасти оставшиеся шиханы, в 2019 году Хабиров подписал указ о создании геопарка "Торатау" с включением в его состав памятников природы республиканского значения гор Тра-тау и Юрак-тау.