https://ria.ru/20200815/1575829054.html
Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать
Знаменитый актер Чак Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором пообещал заставить его плакать. Ролик опубликовал канал... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:43
2020-08-15T15:44
александр лукашенко
протесты в белоруссии
чак норрис (карлос норрис)
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200815/1575822667.html
7gevarache Ермолов
Ну пусть в Минск приедет, для начала. Но там кина не будет )))
189
Зе Че так
Лука картошкой накормит по самые не балуй.
150
56
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39730/62/397306279_0:114:2439:1485_1400x0_80_0_0_e4c1d93d5a8ae36da56dee4377649d5f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, чак норрис (карлос норрис), белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Знаменитый актер Чак Норрис
записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором пообещал заставить его плакать. Ролик опубликовал канал "360"
.
"Я бы хотел сказать пару слов Саше, так же известному как "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан". Ты знаешь, когда я режу лук, плачет он. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", — заявил актер.
Видео было записано через сервис Cameo, который позволяет заказывать у знаменитостей различные ролики за определенную плату.
На прошлой неделе в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После оглашения результатов по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.