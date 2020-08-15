Чак Норрис пообещал заставить Лукашенко плакать

"Я бы хотел сказать пару слов Саше, так же известному как "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан". Ты знаешь, когда я режу лук, плачет он. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", — заявил актер.