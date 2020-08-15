Стартовало производство российской вакцины от коронавируса

Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве.

Первая в мире вакцина от коронавируса получила название " Спутник V ". О регистрации препарата сообщил на этой неделе президент Владимир Путин

Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения.

Вакцинация и производство

Как отмечалось ранее, вакцинация пройдет в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве поясняли, что это позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.

При этом вакцинация будет абсолютно добровольной и бесплатной, рассказывали ранее в ведомстве.

В создании также участвовал Российский фонд прямых инвестиций, руководитель которого Кирилл Дмитриев отмечал, что они получили уже заявки от двадцати стран на покупки миллиарда доз препарата.

Кроме того, российская сторона договорилась с партнерами о производстве вакцины в пяти странах.

Исследования вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал, что в ближайшее время будут обнародованы данные о доклинических и клинических исследованиях вакцины.

По его словам, критика российского препарата связана с тем, "что нужно больше данных получить по исследованиям".

Министр отметил, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

Мурашко заключил, что доклинические исследования препарата продолжаться в будущем.

"Надеемся, сработает"

Президент Дональд Трамп, комментируя накануне создание в России первой в мире вакцины от коронавируса, выразил надежду, что она сработает.

"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что американские специалисты также "очень продвинулись" в создании препарата от коронавируса.

Кроме того, несколько дней назад президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Альберто Фернандес поздравили российского лидера в связи с регистрацией первой в мире вакцины.

Кроме того, создание " Спутник V " также обсуждалось в ходе переговоров Путина с главой Франции Эммануэлем Макрон ом. В ходе беседы стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.