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Стартовало производство российской вакцины от коронавируса
В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:11
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После трагичных последствий без прививок, с 2010 года делаю прививку от гриппа в сентябре ежегодно. Результат - полное отсутствие госпитализаций по бронхо-лёгочным проблемам. Ковидная прививка - это дело новое, но от души пожелаю врачам нас не убить.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Стартовало производство российской вакцины от коронавируса

15:23 15.08.2020 (обновлено: 23:11 15.08.2020)
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© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
© РИА Новости / Минздрав РФ
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В России началось производство первой в мире вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, являющийся разработчиком препарата, заявил о выпуске уже первой партии.
Первая в мире вакцина от коронавируса получила название "Спутник V". О регистрации препарата сообщил на этой неделе президент Владимир Путин.
Вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения.
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Вакцинация и производство

Как отмечалось ранее, вакцинация пройдет в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве поясняли, что это позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.
При этом вакцинация будет абсолютно добровольной и бесплатной, рассказывали ранее в ведомстве.
В создании также участвовал Российский фонд прямых инвестиций, руководитель которого Кирилл Дмитриев отмечал, что они получили уже заявки от двадцати стран на покупки миллиарда доз препарата.
Кроме того, российская сторона договорилась с партнерами о производстве вакцины в пяти странах.
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Исследования вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал, что в ближайшее время будут обнародованы данные о доклинических и клинических исследованиях вакцины.
По его словам, критика российского препарата связана с тем, "что нужно больше данных получить по исследованиям".
Министр отметил, что не все знают, что "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Мурашко заключил, что доклинические исследования препарата продолжаться в будущем.

"Надеемся, сработает"

Президент Дональд Трамп, комментируя накануне создание в России первой в мире вакцины от коронавируса, выразил надежду, что она сработает.
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"Мы не много знаем об этом. <...> Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно пройти через процесс", - подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что американские специалисты также "очень продвинулись" в создании препарата от коронавируса.
Кроме того, несколько дней назад президенты Азербайджана и Аргентины Ильхам Алиев и Альберто Фернандес поздравили российского лидера в связи с регистрацией первой в мире вакцины.
Кроме того, создание "Спутник V" также обсуждалось в ходе переговоров Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
677101362
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Ха-ха-ха !
15 августа, 16:17
nnop300
21301017
После трагичных последствий без прививок, с 2010 года делаю прививку от гриппа в сентябре ежегодно. Результат - полное отсутствие госпитализаций по бронхо-лёгочным проблемам. Ковидная прививка - это дело новое, но от души пожелаю врачам нас не убить.
15 августа, 16:57
obol br
9613014
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