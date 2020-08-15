Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым

Телефонный разговор состоялся сегодня.

Лидеры двух стран обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Накануне Генпрокуратура сообщила, что Минск передал Москве 32 задержанных. Как отметили в ведомстве, еще один остался на территории республики, поскольку имеет гражданство Белоруссии

Процедура возвращения прошла в строгом соответствии с международными нормами и законами двух государств. Отмечается, что стороны продолжают разбирательства в ситуации.

В конце июля белорусские власти сообщили о задержании 33 граждан России, которых назвали "боевиками частной военной компании".

Задержанных подозревали в подготовке беспорядков перед выборами президента в Белоруссии.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что подобная трактовка ситуации не выдерживает никакой критики.

В Кремле также подчеркивали, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.