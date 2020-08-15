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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575828317.html
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:18
протесты в белоруссии
задержание россиян под минском
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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https://ria.ru/20200815/1575827796.html
https://ria.ru/20200815/1575808578.html
Во же перевертыш этот Лукашенко. только что говорил что это ему агентов заслала Россия. мы теперь не братские народы, а тут припекло и он уже позитивно оценивает возвращение россиян домой. Что ради сохранения своей шкуры не сделаешь. Ибо куда бежать, если белорусы его поганой метлой погонят?
56
Хотя должен был или посадить или передать Украине
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37
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:242:2998:1928_1400x0_80_0_0_2fa5dbf33d3fa2c1cb78cdf3a1b2a1a1.jpg
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РИА Новости
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60
задержание россиян под минском, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян

15:18 15.08.2020
34728
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг – РИА новости. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко позитивно оценили возвращение на родину 32 задержанных под Минском россиян, сообщили в Кремле.
Телефонный разговор состоялся сегодня.
Лидеры двух стран обсудили важность предотвращения попыток нанести ущерб сотрудничеству и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.
Накануне Генпрокуратура сообщила, что Минск передал Москве 32 задержанных. Как отметили в ведомстве, еще один остался на территории республики, поскольку имеет гражданство Белоруссии.
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Процедура возвращения прошла в строгом соответствии с международными нормами и законами двух государств. Отмечается, что стороны продолжают разбирательства в ситуации.
В конце июля белорусские власти сообщили о задержании 33 граждан России, которых назвали "боевиками частной военной компании".
Задержанных подозревали в подготовке беспорядков перед выборами президента в Белоруссии.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что подобная трактовка ситуации не выдерживает никакой критики.
В Кремле также подчеркивали, что Москва не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииЗадержание россиян под МинскомАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
Популярные комментарии
Во же перевертыш этот Лукашенко. только что говорил что это ему агентов заслала Россия. мы теперь не братские народы, а тут припекло и он уже позитивно оценивает возвращение россиян домой. Что ради сохранения своей шкуры не сделаешь. Ибо куда бежать, если белорусы его поганой метлой погонят?
15 августа, 15:56
Vlatko Grey
4330109
Хотя должен был или посадить или передать Украине
15 августа, 17:11
Maks Zhyka
2801017
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