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Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми
Обрушение на шахте "Воргашорская" в Коми, где погибло четыре человека, предварительно, произошло из-за нарушения требований техники безопасности, сообщает... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:12
республика коми
воркутауголь
происшествия
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республика коми
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
республика коми, воркутауголь, происшествия

Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми

15:05 15.08.2020 (обновлено: 17:12 15.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обрушение на шахте "Воргашорская" в Коми, где погибло четыре человека, предварительно, произошло из-за нарушения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь".
Ранее ГУ МЧС по региону заявило, что в субботу на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. Позже компания "Воркутауголь" уточнила, что это случилось во время демонтажа перекрытия галереи, в результате четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.
Работа шахтеров
30 июля, 10:48
При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк
"Ведется расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности", — говорится в сообщении.
На поверхности шахты Воргашорская АО Воркутауголь произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями
Вчера, 16:41
ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах
50111145
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Республика КомиВоркутаугольПроисшествия
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