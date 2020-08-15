Названа предварительная причина обрушения на шахте в Коми

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обрушение на шахте "Воргашорская" в Коми, где погибло четыре человека, предварительно, произошло из-за нарушения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь".
Ранее ГУ МЧС по региону заявило, что в субботу на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. Позже компания "Воркутауголь" уточнила, что это случилось во время демонтажа перекрытия галереи, в результате четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью.
30 июля, 10:48При обрушении пород на шахте в Донецке пострадал горняк
"Ведется расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина произошедшего — нарушение требований техники безопасности", — говорится в сообщении.
Вчера, 16:41ЧП на шахтах в России в 2019-2020 годах