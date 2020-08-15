Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом

"Я же говорю: первоначально он же ничего не понимал. <...> Он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину. Потому что со всех сторон все говорили", — сказал юрист.

Пашаев добавил, что около 20 дней работал ночами и "собирал доказательства, исследовал определенные материалы".

"Когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины", — заключил адвокат.

ДТП с Ефремовым

В начале июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Утром после аварии мужчина скончался в больнице.

В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.

Позднее Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.