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https://ria.ru/20200815/1575827711.html
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину
Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что актер признал вину, потому что "ничего не знал". РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T16:27
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200815/1575823093.html
https://ria.ru/20200814/1575803395.html
Михаил Ефремов вправе выбирать признавать или не признавать вину.
59
То есть он не виноват что ли? Адвокат там вообще в здравом уме? То он за рулём не сидел, потом доказали. То он не виноват. Хочет выжать этот адвокат а никак не получается и мало того показывают черное, а адвокат доказывает, что это белое. Я конечно понимаю, что адвокат полностью и целиком должен быть на стороне своего подзащитного, но дело до абсурда доходит. Опять же воду мутит адвокат. Не зря все нормальные адвокаты отказались от этого дела. Усадят его то По-любому, только если честно по мне так, адвокат, который ведет его дело ни о чём. Я бы как клиент к нему бы не пошёл! Вы спросите почему? Да потому что дело проигрышное, а деньги то все равно платить адвокату. Причем наверняка адвокат запросил там немалую сумму. Но итог то все равно один, посадка однозначная!!!
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россия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину

14:52 15.08.2020 (обновлено: 16:27 15.08.2020)
11643
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что актер признал вину, потому что "ничего не знал".
"Я же говорю: первоначально он же ничего не понимал. <...> Он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину. Потому что со всех сторон все говорили", — сказал юрист.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы после госпитализации с заседания суда актера Михаила Ефремова
Вчера, 12:13
Добровинский прокомментировал публикацию протокола допроса Ефремова
Пашаев добавил, что около 20 дней работал ночами и "собирал доказательства, исследовал определенные материалы".
"Когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины", — заключил адвокат.

ДТП с Ефремовым

В начале июня Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на своем внедорожнике и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Утром после аварии мужчина скончался в больнице.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
Позднее Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновным в аварии и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.
Накануне в СМИ появился снимок протокола от 17 июня, в котором актер полностью признает свою вину и подтверждает, что его автомобиль в момент ДТП был исправен.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
14 августа, 19:06
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
13276694377
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Михаил Ефремов вправе выбирать признавать или не признавать вину.
15 августа, 15:14
AAA AA
12010343
То есть он не виноват что ли? Адвокат там вообще в здравом уме? То он за рулём не сидел, потом доказали. То он не виноват. Хочет выжать этот адвокат а никак не получается и мало того показывают черное, а адвокат доказывает, что это белое. Я конечно понимаю, что адвокат полностью и целиком должен быть на стороне своего подзащитного, но дело до абсурда доходит. Опять же воду мутит адвокат. Не зря все нормальные адвокаты отказались от этого дела. Усадят его то По-любому, только если честно по мне так, адвокат, который ведет его дело ни о чём. Я бы как клиент к нему бы не пошёл! Вы спросите почему? Да потому что дело проигрышное, а деньги то все равно платить адвокату. Причем наверняка адвокат запросил там немалую сумму. Но итог то все равно один, посадка однозначная!!!
15 августа, 15:14
VVladimir.anufriev.84
4901102
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