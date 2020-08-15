В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Президенты России и Белоруссии Владимир Путин Александр Лукашенко в телефонном разговоре согласились, что нельзя допустить, чтобы сложной ситуацией в республике воспользовались "деструктивные силы".

Подробности беседы, которая прошла по инициативе Минска, опубликовала пресс-служба Кремля.

Белорусский лидер, в частности, проинформировал Путина об обстановке в стране после выборов, президенты выразили уверенность, что возникшие проблемы вскоре урегулируют.

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко также позитивно оценили "тесное взаимодействие" ведомств двух стран при работе над возвращением в Россию 32 граждан, задержанных в Белоруссии в конце июля.

Президенты подтвердили "настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", заключили в Кремле.

Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву

После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.

Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более ста сотрудников силовых ведомств.

Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.