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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200815/1575827361.html
В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре согласились, что нельзя допустить, чтобы сложной ситуацией в... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:12
александр лукашенко
владимир путин
политика
протесты в белоруссии
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Противненько.....
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Синие пальцы Лукашенко начинают чернеть. Так и до гангрены не далеко.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_139:554:2726:2009_1400x0_80_0_0_6c00bd97b949177194626099c39a2bb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, владимир путин, политика, белоруссия, в мире

В Кремле сообщили подробности разговора Путина с Лукашенко

14:37 15.08.2020 (обновлено: 23:12 15.08.2020)
189676
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре согласились, что нельзя допустить, чтобы сложной ситуацией в республике воспользовались "деструктивные силы".
Подробности беседы, которая прошла по инициативе Минска, опубликовала пресс-служба Кремля.
Белорусский лидер, в частности, проинформировал Путина об обстановке в стране после выборов, президенты выразили уверенность, что возникшие проблемы вскоре урегулируют.
"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", — говорится в сообщении.
Путин и Лукашенко также позитивно оценили "тесное взаимодействие" ведомств двух стран при работе над возвращением в Россию 32 граждан, задержанных в Белоруссии в конце июля.
Президенты подтвердили "настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", заключили в Кремле.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:19Протесты в Белоруссии
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Протесты после президентских выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действующий глава государства, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста. Силовики жестко подавляют их, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за время протестов задержали около семи тысяч человек.
Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них более ста сотрудников силовых ведомств.
Один протестующий погиб, пытаясь бросить в милиционеров самодельное взрывное устройство.

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитикаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Противненько.....
15 августа, 14:40
Егор Панкратов
2382235204
Синие пальцы Лукашенко начинают чернеть. Так и до гангрены не далеко.
15 августа, 14:39
Эмиль Золя
1317323206
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