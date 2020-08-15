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В МИД прокомментировали провал резолюции США по Ирану
Почти единодушный отказ членов СБ ООН поддержать проект резолюции США по Ирану - свидетельство того, что международное право существует, на этом фоне Москва... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:26
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
доминикана
иран
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, доминикана, иран, сша, в мире

В МИД прокомментировали провал резолюции США по Ирану

14:26 15.08.2020
2247
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Почти единодушный отказ членов СБ ООН поддержать проект резолюции США по Ирану - свидетельство того, что международное право существует, на этом фоне Москва призывает не медлить с проведением саммита СБ ООН с участием Ирана и ФРГ для обсуждения и решения накопившихся проблем в зоне Персидского залива, заявили в субботу в МИД РФ.
В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
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Как отметили в российском МИД, инициаторы проекта - США - "заранее знали, что их затея не пользуется поддержкой". "Оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет. Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) вызывает в мире стойкое неприятие. Тем не менее, американская сторона решила пойти напролом", - напомнили в дипведомстве.
"Проект однозначно отвергнут Советом Безопасности. Результаты голосования стали для американских коллег напоминанием о том, что международное право существует, а резолюции Совета Безопасности, включая ту, которой был одобрен СВПД, необходимо соблюдать всем, включая Вашингтон, причем во всей полноте, а не только в той части, которая его устраивает. Со своей стороны будем продолжать делать максимум, чтобы не допустить дальнейшего подтачивания Соединёнными Штатами международно-правовых основ современного миропорядка", - подчеркнули в российском МИД.
Для России взаимодействие в СБ ООН - "не столкновение амбиций, а ответственная совместная работа ради поддержания и укрепления международного мира и безопасности", добавили в МИД.
"Американская нацеленность "продавить" антииранское эмбарго не имеет с этим ничего общего. Провал проекта резолюции - наглядное подтверждение, что путь к разрешению накопившихся в зоне Персидского залива противоречий и взаимных претензий лежит не через использование нажимных методов и грубой силы, не через "демонизацию" Ирана. Выдвинутое Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 14 августа предложение о созыве встречи глав государств - постоянных членов СБ ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана - это приглашение к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении. Надеемся, что данное предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Медлить нельзя", - резюмировали в дипведомстве.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНДоминиканаИранСШАВ мире
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