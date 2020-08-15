В МИД прокомментировали провал резолюции США по Ирану

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Почти единодушный отказ членов Почти единодушный отказ членов СБ ООН поддержать проект резолюции США по Ирану - свидетельство того, что международное право существует, на этом фоне Москва призывает не медлить с проведением саммита СБ ООН с участием Ирана и ФРГ для обсуждения и решения накопившихся проблем в зоне Персидского залива, заявили в субботу в МИД РФ.

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон . Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД ), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана . Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

Как отметили в российском МИД, инициаторы проекта - США - "заранее знали, что их затея не пользуется поддержкой". "Оснований для введения против Ирана оружейного эмбарго нет. Проводимый Вашингтоном курс на подрыв резолюции СБ ООН 2231 и развал Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) вызывает в мире стойкое неприятие. Тем не менее, американская сторона решила пойти напролом", - напомнили в дипведомстве.

"Проект однозначно отвергнут Советом Безопасности. Результаты голосования стали для американских коллег напоминанием о том, что международное право существует, а резолюции Совета Безопасности, включая ту, которой был одобрен СВПД, необходимо соблюдать всем, включая Вашингтон, причем во всей полноте, а не только в той части, которая его устраивает. Со своей стороны будем продолжать делать максимум, чтобы не допустить дальнейшего подтачивания Соединёнными Штатами международно-правовых основ современного миропорядка", - подчеркнули в российском МИД.

Для России взаимодействие в СБ ООН - "не столкновение амбиций, а ответственная совместная работа ради поддержания и укрепления международного мира и безопасности", добавили в МИД.