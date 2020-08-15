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Петросян пожаловался на отмену концертов
Юморист Евгений Петросян пожаловался на отмененные из-за коронавируса концерты в Крыму. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T15:35
сочи
краснодарский край
евгений петросян
общество
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https://ria.ru/20200812/1575708994.html
Мне бы например было жалко 4 тысяч рублей на его выступление. И не только денег , но и потраченное время. Мы с приятелями с удовольствием потратим по 4 тысячи в каком нить ресторанчике . И нам будет гораздо веселее , чем на концерте Петросяна.
38
А война начнётся, будешь на фронт ездить?
28
26
сочи
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сочи, краснодарский край, евгений петросян, общество

Петросян пожаловался на отмену концертов

14:04 15.08.2020 (обновлено: 15:35 15.08.2020)
5006
© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
© АГН "Москва"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян пожаловался на отмененные из-за коронавируса концерты в Крыму.
По его словам, он до сих пор не знает, состоятся ли его выступления также в Сочи и Адлере в конце августа, поскольку местные власти отмалчиваются по этому вопросу.
"Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?" — написал Петросян в инстаграме.
Юморист отметил, что понимает осторожность губернатора Краснодарского края в связи с наплывом туристов, однако подчеркнул, что проблема артистов "повисает в воздухе". Также Петросян выразил надежду, что его выступления все же состоятся.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
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2611362883
Обсудить 26
СочиКраснодарский крайЕвгений ПетросянОбщество
Популярные комментарии
Мне бы например было жалко 4 тысяч рублей на его выступление. И не только денег , но и потраченное время. Мы с приятелями с удовольствием потратим по 4 тысячи в каком нить ресторанчике . И нам будет гораздо веселее , чем на концерте Петросяна.
15 августа, 16:02
Рома Филл
3430001
А война начнётся, будешь на фронт ездить?
15 августа, 14:10
nakιs Kamakιs
13121002
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