https://ria.ru/20200815/1575826492.html
Петросян пожаловался на отмену концертов
Юморист Евгений Петросян пожаловался на отмененные из-за коронавируса концерты в Крыму. РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T14:04
2020-08-15T15:35
сочи
краснодарский край
евгений петросян
общество
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https://ria.ru/20200812/1575708994.html
Рома Филл
Мне бы например было жалко 4 тысяч рублей на его выступление. И не только денег , но и потраченное время. Мы с приятелями с удовольствием потратим по 4 тысячи в каком нить ресторанчике . И нам будет гораздо веселее , чем на концерте Петросяна.
38
nakιs Kamakιs
А война начнётся, будешь на фронт ездить?
28
26
сочи
краснодарский край
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, евгений петросян, общество